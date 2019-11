Juric | “La Juve ha qualcosa in più tecnicamente L’Inter è più tosta”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Ai microfoni di Sky, nel post partita di Inter-Verona, l’allenatore del Verona Ivan. “Penso che abbiamo dato il massimo in questo momento. Il primo tempo lo abbiamo pensato così. Nel secondo tempo volevamo alzare un po’ in più quando si poteva, un po’ di ripartenze le potevamo fare meglio maè una squadra forte. In questo momento era difficile per noi. I miei ragazzi hanno dato tutto, va bene. Dispiace un po’ prendere gol così, ma questa volta c’è poco da rimproverare” Rispetto alla, nota grandi differenze nel? “Sono due squadre completamente diverse. Lahain piùè più tosta, ti concede di meno della” Avete preparato bene la partita, forse sono mancate solo le ripartenze nel secondo tempo. “Nel secondo tempo ci voleva un po’ più di qualità nel passaggio, nei movimenti, anche individuali per fare male ...

