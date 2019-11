Guidi con il cellulare? Ora l' autovelox ti fa la foto dentro l' abitacolo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Roberto Bordi Il Comune di Limena (Padova) ha acquistato per 20mila euro TruCam, un2.0 capace di scattaregrafie ad alta definizionel'. L'obiettivo? Pizzicare - e multare - chi guida con lo smartphone (e non solo) La prima volta che era stato presentato al pubblico, nel 2017, TruCam era subito diventato il terrore degli automobilisti. Un dispositivo capace di scattaregrafie ad alta definizione all'interno dell'per "stanare" i furbetti che guidano compulsando la tastiera dello smartphone o senza la cintura di sicurezza allacciata. Ma sembrava che, per essere adottato, dovessero ancora passare molti anni. E invece, due anni dopo, eccoci. Colpa, anzi, merito del Comune di Limena (Padova), che ha investito una cifra vicina ai 20mila euro per rinnovare il proprio, risalente al 2005 e per questo poco performante. Di qui la ...

