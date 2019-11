Gloria Guida | Le ragazze | “Lo scontro del sabato sera? Un onore!”

Programmi TV di stasera - sabato 9 novembre 2019. Cecilia Gasdia e Rosanna Vaudetti tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Rosanna Vaudetti negli anni '70 Rai1, ore 21.35: Questione di Karma Film di Edoardo Falcone del 2017, con Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonesi, Stefania Sandrelli. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Giacomo è un ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambierà la vita di Giacomo dicendogli che ha individuato l’attuale ...

Programmi TV di stasera - sabato 26 ottobre 2019. Sabrina Salerno - Paola Gassman e Emma Marcegaglia tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida - Le Ragazze Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quinta puntata sarà dedicata al mondo di Ben Hur, il film kolossal campione di incassi nel 1959, vincitore di ben 11 premi Oscar. Alberto Angela farà rivivere la storia del celebre auriga e la città di Roma del ...

Programmi TV di stasera - sabato 12 ottobre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida Rai1, ore 20.35: Euro 2020: Italia-Grecia Il conto alla rovescia verso Euro2020 può cominciare: in uno Stadio Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito, l’Italia, che per l’occasione indosserà una speciale maglia verde (utilizzata finora solo in un’altra circostanza, nel 1954, sempre a Roma) ispirata al “Rinascimento” del nostro calcio, affronterà la Grecia nel settimo incontro del proprio girone di ...

Gloria Guida parla della trasmissione Le Ragazze : “È il mio gioiello” : Gloria Guida, questa sera il debutto su Rai 3 con il programma Le Ragazze Gloria Guida questa sera tornerà in tv con la terza edizione del programma di Rai 3 Le Ragazze che, per quest’anno subirà un notevole cambiamento: andrà in onda ogni sabato in prima serata. Come sicuramente si può intendere dal nome, l’argomento […] L'articolo Gloria Guida parla della trasmissione Le Ragazze: “È il mio gioiello” proviene da ...

Le Ragazze - Gloria Guida confessa il suo dispiacere : “Ho un rimpianto” : Gloria Guida torna con Le Ragazze su Rai3 e svela il suo più grande dispiacere: “Mio marito dimenticato dalla TV” Andrà in onda oggi, sabato 5 ottobre 2019, in prima serata su Rai3 la prima puntata della nuova edizione de Le Ragazze, il programma condotto da Gloria Guida la quale, raccontandosi a 360 gradi sulle pagine del numero del settimanale DiPiùTV uscito in edicola qualche giorno fa, ha parlato del suo ritorno al sabato sera ma ...

Le Ragazze - Gloria Guida a Blogo : "Non mi tiro indietro davanti ad una quarta edizione - questo programma è il mio gioiello!" (Video) : (Video in Upload)Questa sera, sabato 5 ottobre 2019, Gloria Guida debutterà con la terza edizione de Le Ragazze, il programma di Rai 3 che, per quanto riguarda questa nuova edizione, andrà in onda in prima serata, ogni sabato.Le Ragazze, anche in questa terza edizione, proporrà racconti di donne, sconosciute o note, "di generazioni diverse che mettono a nudo la loro vita con passione, amore e coraggio".prosegui la letturaLe Ragazze, Gloria Guida ...

Gloria Guida/ 'Johnny Dorelli? Nessun riconoscimento - dispiaciuta" appello ad Amadeus : Gloria Guida oggi ospite a La Vita in Diretta: le sue parole sulla figlia Guendalina e l'appello al marito Johnny Dorelli 'Portami in vacanza!'.

Le Ragazze di Gloria Guida tornano in prima serata su Rai 3 : Gloria Guida - Le Ragazze Il sabato sera di Rai 3 si tinge di rosa. Da domani – 5 ottobre 2019 – in prima serata torna Le Ragazze, il programma nato per raccontare, attraverso gli occhi delle donne, periodi storici ed eventi cruciali del nostro paese. A Guidare il racconto ci sarà nuovamente Gloria Guida, pronta ad accompagnare per la seconda volta i telespettatori in un viaggio nella memoria e nella storia sociale italiana. Ogni ...