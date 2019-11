Ex Ilva | Conte incontra gli operai in fabbrica | l’applauso dei lavoratori al premier

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in prefettura a Taranto associazioni di cittadini e comitati civici ambientalisti dopo il punto stampa. «Lei è il primo politico...

Ex Ilva - Conte fuori da prefettura : "Serve gabinetto di crisi". : "Questa è una comunità ferita da questa emergenza, qui si è sviluppata una tragedia ambientale nel corso del tempo e ora si prospetta una tragedia sociale, da qui dobbiamo partire per rilanciare questa comunità". Così l'intervento di Giuseppe Conte fuori dalla prefettura di Taranto dopo una giornata passata allo stabilimento ex Ilva. Dalle 7 di questa mattina è iniziata l'agitazione proclamata da Fim, Fiom e Uilm contro l'annunciato ...

Ex Ilva - contestazioni contro il premier Conte : 'Qui sono più i morti che i bambini' : Nella giornata di ieri il premier Giuseppe Conte è arrivato a Taranto per dialogare con gli operai dell'ex Ilva dopo la crisi aziendale riaperta lo scorso lunedì. Il capo del governo è stato Contestato da lavoratori, cittadini e comitati che chiedono la chiusura e la riconversione dello stabilimento industriale che è accusato di aver provocato malattie e conseguenti decessi a causa dell'enorme impatto ambientale. Il messaggio dei tarantini è ...

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Conte ha ammesso di non avere una soluzione per l'Ilva : Il governo sta studiando tutte le mosse per evitare che cinquemila e più lavoratori restino senza occuopazione, si sta ragionando sul nodo degli esuberi qualora Arcelor Mittal tornasse a sederse al tavolo, ma nel frattempo anche a un 'piano B' che veda Cassa depositi e prestiti in un ruolo di primo piano, con l'ingresso magari di altre cordate. E' comunque sempre stallo sulla vicenda Ilva, con il premier ...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : «Io non sono un venditore di fumo, un superuomo, un fenomeno. Non c'è una persona, un governo che può risolvere da solo tutto, c'è il sistema Italia, qui si apre un...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Otto e mezzo - Marianna Aprile : "Conte all'Ilva è un atto politico importante. Di Maio si fece umiliare" : Marianna Aprile, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commenta la visita, contestata, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Ilva di Taranto: "Questo è stato un atto politico importante, anche per il paragone implicito ma evidente con la figura di Luigi Di Maio che dopo l'accordo

Ex Ilva - l’incontro tra Conte e i lavoratori all'interno dell'azienda. FOTO : Il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato un gruppo di cittadini che invocano la chiusura del Siderurgico e il reimpiego degli operai nelle bonifiche, ha partecipato al consiglio di fabbrica dello stabilimento. "Tornerò di nuovo”, ha promesso

M5S e Pd minacciano lo strappo - Conte costretto a tenere in ghiaccio il decreto Ilva : Uno dei collaboratori del capo del Governo allarga le braccia: “Sul tavolo non è arrivato nulla, i telefoni sono rimasti muti”. Giuseppe Conte personalmente ci mette la faccia, va a Taranto a incontrare operai, sindacati e cittadini, ma politicamente non ha una soluzione. Le 48 ore che aveva dato a Mittal per ripensarci e presentare un piano alternativo, per avviare una trattativa, sono scadute. Nulla è ...