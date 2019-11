Sicilia | caro voli | Codacons ' siciliani sequestrati | servono tariffe calmierate'

Sicilia : petizione online contro il caro biglietti : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – L’Unione industriali di Confcommercio Palermo lancia una petizione on line contro l’aumento indiscriminato del costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia . “Pagare circa 500 euro per un biglietto aereo di sola andata per Roma è fuori da ogni logica e noi non vogliamo più subire passivamente una simile condizione di svantaggio – afferma il presidente Antonio Lo Coco – è ...

Caro viaggi in aereo per Natale - voli per la Sicilia aumentano del 365% : Scatta il Caro voli per tornare in Sicilia durante il Natale. Una pressi ormai consolidata a discapito dei giovani che vogliono tornare a casa per trascorrere in famiglia le festività natalizie e per i turisti. Un volo da Roma o da Milano per Palermo o Catania può superare le 500 euro. Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle ferie natalizie, Federconsumatori riceve decine e decine di segnalazioni da parte di lavoratori e studenti del sud ...