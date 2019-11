Prevedere i fulmini? Ci pensa l' intelligenza artificiale

Fulmini : l’intelligenza artificiale riesce a Prevedere dove e quando colpiranno : Il Politecnico di Losanna ha sviluppato un algoritmo che consente di prevedere dove e quando cadrà un fulmine entro un raggio di 30 km con un anticipo che va da 10 a 30 minuti, lanciando in alcuni casi l’allerta ancora prima che inizi il temporale. Per ottenere il risultato – si spiega su Climate and Atmospheric Science – sono stati utilizzati dati meteorologici e non dati satellitari o radar, e di conseguenza può essere ...