Natale : a 'lezione' di presepe al Castello di Thiene domani e domenica (2) : (Adnkronos) - In relazione a questo ultimo aspetto, l'accordo sottoscritto con il Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio di Villa Fabris: “abbiamo accolto con entusiasmo - spiega Giovanni Giuliari, Direttore del Centro - la proposta di collaborare alla manifestazione, aprendo non solo la villa