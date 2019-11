LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 4-2 4-2 | Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA | l’italiano

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.27 Grazie a tutti per averci seguito ed appuntamento a domani per la finale contro il #18 del mondo! 22.26 Jannikconquista la prima finale ATP all’età di 18 anni! L’italiano batte in rimonta 2-4 4-1 4-2 4-2 in un’ora e 15 minuti il serbo Miomir: il #95 al mondo gioca in maniera sublime, e domani, contro Alex De Minaur, si giocherà il titolo delleATP Finals. Nel giorno del compleanno di coach Riccardo Piatti, l’azzurro gli fa il miglior regalo, dominando il #60 al mondo dopo un primo set altalenante, per poi giocare in maniera spaziale. Domani, l’Allianz Cloud, potrà rivestirsi di tricolore! FINE QUARTO SET 4-2 SERVE&VOLLEY E GAME SET AND MATCH! L’ITALIANO È IN FINALE! 40-0 Seconda profonda ed altri quattro match point! 30-0 Diritto di controbalzo di ...

toMMilanello : ?? @nextgenfinals ?? FINALE ?? De Minaur ???? vs Sinner ???? ?? @alexdeminaur ?? @janniksin ?? live alle 21:00 su… - zazoomblog : LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 3-2 Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA: l’italiano può chiudere il terzo set! -… - zazoomnews : LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 2-1 Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA: break dell’italiano ad inizio terzo set! -… -