Il revival di Beverly Hills 90210 cancellato | la reazione di Tori Spelling e del resto

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il pubblico è sconvolto alla notizia che ildiè statoda Fox. I presupposti per un ritorno c'erano tutti e non solo in termini di ascolti ma anche per quelli che sono i punti interrogativi lasciati in sospeso dal finale della prima stagione, e adesso? I fan non potranno far altro che riposare nel cassetto i poster e le magliette tirate fuori in ricordo dei bei vecchi tempi che, a quanto pare, sono svaniti via con un colpo di penna da parte della rete che ha lavorato tanto per rimettere insieme il cast e questo progetto.La serie di sei episodi ha seguito le star originali diJason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green,e Shannen Doherty pronti a interpretare una versione adulta di loro stessi raccontando le diverse fasi della propria vita mentre si riunivano nel tentativo ...