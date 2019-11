Oris | l' orologio dedicato al batterista Art Blakey

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 7 novembre 2019) Per gli amanti del jazz, il nome di Artnon è solo quello di un grandeamericano, ma quello di una vera leggenda. Sebbene al di fuori della comunità batteristica continui ad essere ampiamente sottostimato, è lui uno dei padri della batteria jazz moderna, portabandiera dello stile be bop insieme a Kenny Clarke e Max Roach, scopritore di talenti, grande solista e incredibile leader. In oltre mezzo secolo di carriera – e più di 100 album registrati – ebbe modo di suonare con artisti come Parker, Gillespie, Miles Davis (col quale registrò anche diversi album) e in quartetto con il clarinettista Buddy De Franco. A un secolo dalla sua nascitagli rende omaggio con unin edizione limitata a 1.000 pezzi: l'ArtLimited Edition. Non è la prima volta che la maison dedica un modello a qualche leggenda del ...