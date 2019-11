Next Gen ATP Finals – Sinner incassa la prima sconfitta | Humbert trionfa in 4 set

NextGen 2019 : Kecmanovic l’avversario di Sinner in semifinale - nell’altra saranno di fronte De Minaur e Tiafoe : Oltre a quello di Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali e battuto dal francese Ugo Humbert, che da eliminato ha giocato di gran lunga la sua miglior partita del torneo, al Palalido di Milano si sono disputati gli altri tre match della terza e ultima giornata della fase a gironi delle NextGen ATP Finals. La cronaca del match di Jannik Sinner Le due partite del gruppo A sono filate via velocissime, un’ora o poco più. Nella prima ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-4 2-4 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : il francese domina l’azzurro! Il transalpino esce a testa alta dal torneo di Milano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 2-4 GAME SET AND MATCH! Vola via il rovescio di Sinner: vittoria meritatissima di Humbert. 40-40 FUORI DI POCO IL DIRITTO DI HUMBERT! Che difesa di Sinner sulle accelerazioni angolate del francese. 40-30 MATCH POINT HUMBERT! Brutto errore di diritto di Sinner. 30-30 Seconda in kick su cui non ci arriva bene Sinner. 15-30 Prima radente del francese. 0-30 Grande risposta ancora ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-4 1-2 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : il francese adopera un altro break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In trance agonistica Humbert: altro diritto a tutto braccio. 30-15 Risale l’italiano con il servizio. 0-15 Stecca con il diritto Sinner ormai scoraggiato. 1-3 Humbert conferma il break: Sinner appeso ad un filo. 40-15 Grande prima seguendo la curva verso sinistra. 30-15 Non tiene la diagonale di rovescio Sinner: palla in rete. 15-15 Rischia ancora in risposta Sinner: troppo ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-4 1-0 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : il francese vince anche il terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 DUE PALLE BREAK! Sinner fatica a trovare un’alternativa alle bordate di Humbert. 30-30 PAZZESCO SMASH DI HUMBERT! Il francese trova l’ennesima bordata del match su cui non ci Sto arrivando!iva di poco Sinner. 30-15 Bravo Sinner che aggredisce la rete: deve attaccare e variare di più il classe 2001. 15-0 Ottima seconda di Sinner. 1-1 CHE ROVESCIO DA FONDOCAMPO DI HUMBERT! ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-3 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : serve per il set il francese! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 2-4 TERZO SET AD HUMBERT! Il francese ha vinto ancora una volta a zero il servizio. 40-0 Altra ottima prima del francese. 30-0 Stecca con il rovescio l’italiano: Humbert attacca senza sosta. 15-0 Humbert domina con il diritto: Sinner resta immobile con il vincente lungolinea. 2-3 Scappa via il rovescio del #55 al mondo. 40-15 Buona prima di Sinner. 30-15 Risposta sulla ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 1-2 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : break immediato del francese! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ancora un bolide da urlo dal lato del diritto del francese. 15-0 Humbert trova un gran diritto lungolinea dal centro del campo. 1-2 Tiene il servizio Sinner: risposta lunga di Humbert. 40-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-0 Ace di Sinner. 0-2 Ace esterno del francese e game vinto. 40-0 CHE PASSANTE DI HUMBERT! Il francese, da fermo, piazza il diritto all’incrocio. 30-0 ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 2-3 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : scambio di break a Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 scambio vinto da Sinner: Humbert non trova il campo con il diritto. 30-0 Fuori misura il rovescio del francese. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 2-3 CONTRObreak SINNER! Recupera subito il servizio l’italiano con un missile di rovescio. 15-40 TRE PALLE break SINNER! Gran risposta di rovescio dell’azzurro. 15-30 Gran prima del francese. 0-30 Sinner approfitta della risposta ...

LIVE Sinner-Humbert 3-4 1-2 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : il francese serve in maniera incredibile sin qui! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace del francese. 40-30 Sinner riesce a muovere Humbert che non trova il campo con il rovescio in back. 40-15 Altra prima radente del nativo di Metz. 30-15 Tiene lo scambio Sinner che ancora una volta non trova il vincente, esagerando. 15-15 Goffo tentativo di diritto di Humbert: palla fuori. 15-0 Humbert senza paura e senza pressioni: diritto a tutto braccio in diagonale. 1-1 Prima ad ...

LIVE Sinner-Humbert 3-2 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio a Milano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Humbert prova il lungolinea di rovescio: palla che si ferma sul nastro dopo un interessante scambio in diagonale. 15-0 Prova a spingere con il rovescio in diagonale Sinner: palla di poco lunga. 3-2 Ancora un servizio vincente di Sinner che si garantisce i tie-break. 40-30 Scambio comandato da Sinner che poi soffre il back lungo di Humbert: palla in rete. 40-15 Gran diritto lungolinea di ...

LIVE Sinner-Humbert 1-0 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Grande rovescio in diagonale sulla palla bassa: Sinner comincia ad ingranare. 15-0 Servizio e diritto con sicurezza di Sinner. 1-1 Altro servizio esterno: equilibrio a Milano. 40-30 Diritto profondo di Sinner: Humbert non è reattivo e spara in rete. 40-0 Ace del francese. 30-0 Buona prima esterna di Humbert. 15-0 Cominciano a scambiare i due: Sinner non tiene il ritmo. 1-0 Sinner comincia ...

LIVE Sinner-Humbert 0-0 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Si conclude il riscaldamento tra i due tennisti. 21.11 Humbert non potrà più partecipare alle NextGen Finals: dopo essere stato una delle due riserve dell’edizione 2018, quest’anno chiuderà con l’eliminazione nel round robin. 21.09 Jannik Sinner ieri ha vinto contro Mikael Ymer, assicurandosi la seconda semifinale ATP dopo quella di Anversa di qualche settimana ...

Atp Finals 2019 : i NextGen riusciranno a vincere la concorrenza dei BigThree? Daniil Medvedev il più attrezzato : Il conto alla rovescia sta scadendo e le ATP Finals di tennis a Londra (Inghilterra) inizieranno presto a dare spettacolo. Dal 10 al 17 novembre l’O2 Arena sarà teatro di sfide appassionanti ed interessanti e, contrariamente a quel che tutti avrebbero potuto immaginare qualche mese fa, ci sarà anche Matteo Berrettini. Il romano, protagonista di un’annata magnifica, si è conquistato con le unghie e con i denti il pass, chiudendo la ...

Next Gen ATP Finals 2019 – Cala il sipario sul Girone A - ecco chi sarà l’avversario di Sinner in semifinale : In attesa degli ultimi incontri del Girone B in cui è inserito Jannik Sinner, si è concluso il raggruppamento A con la qualificazione di Alex De Minaur e Miomir Kecmanovic Le Next Gen ATP Finals 2019 sono giunte alla terza giornata, quella che conclude le sfide dei due Gironi. In attesa che termini il Gruppo B, che comprende anche il nostro Jannik Sinner, Cala il sipario sul raggruppamento A che premia Alex De Minaur e Miomir ...