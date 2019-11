Milan | Rakitic può arrivare in prestito con obbligo di riscatto | anche Xhaka nel mirino

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) La ricerca di giocatori di esperienza sembra destinata a diventare la parola chiave per ila gennaio e, secondo quanto riferito da 'tuttomercatoweb.com', Ivansarebbe uno dei principali obiettivi neldella dirigenza rossonera. Il croato sarebbe l'acquisto sognato da Boban per la finestra di trasferimento di gennaio e i contatti sono già iniziati con i suoi rappresentanti. Secondo Tuttosport, "sarebbe arrivato il via libera da Elliott" per acquistare giocatori d'esperienza nella finestra di calciomercato invernale. Il quotidiano torinese afferma che Luka Modric avrebbe già detto no all'idea di trasferirsi ala gennaio, e proprio per questo motivo l'attenzione potrebbe ora spostarsi su. Il Barcellona avrebbe chiesto la cifra di 30 milioni per il suo giocatore, mentre il croato non sarebbe disposto ad accettare un periodo disecco di sei mesi. ...

