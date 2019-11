I racconti di chi lo sport lo racconta Le scorribande tra i Cantaglorie di Ormezzano

Lo stigma intrappola i pazienti mentali. Ecco i racconti di chi è passato per l’elettroshock : l’elettroshock che si praticava molti anni fa non prevedeva l’anestesia e un scarica inferiore a 5 volt, come avviene ai giorni nostri. Ho raccolto diverse testimonianze di chi da quegli elettrodi c’è passato. In maniera anonima e autorizzata faranno parte di un saggio che tratterà il reinserimento di chi ha conosciuto lo scompenso mentale. “Quando capitò a me, avevo vent’anni. La scarica elettrica è come un viaggio. Come una finestra che ...