Governo | Conte | ‘con Trump simpatia da G7 in Canada’

Governo : Conte - ‘spirito squadra - no a smarcamenti e rivendicazioni’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Dobbiamo sicuramente affinare lo spirito di squadra e per questo chiederò uno sforzo aggiuntivo a tutti i componenti della coalizione governativa. Non è accettabile che i risultati che stiamo conseguendo possano essere offuscati da singoli smarcamenti o specifiche rivendicazioni”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘La Verità’. ...

Governo : Conte - ‘orizzonte è fine legislatura’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’orizzonte di questo esecutivo è la fine della legislatura. E fino ad allora lavoreremo incessantemente per migliorare la vita degli italiani. Non sarà facile nell’immediato. Ma ce la metteremo tutta”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘La Verità’. L'articolo Governo: Conte, ‘orizzonte è fine legislatura’ ...

Ex Ilva - muro contro muro Governo-Mittal Chiesti 5mila esuberi. Conte : inaccettabile : L’azienda pone tre condizioni tra cui lo scudo penale. Palazzo Chigi: allarme rosso, non ci prendano in giro

ILVA E MANOVRA/ Mattarella toglie lo "scudo" al Governo Conte : Il confronto governo-Mittal sull'ILVA è andato male, la MANOVRA contiene troppe tasse e il voto in Emilia-Romagna incombe su M5s e Pd. La legislatura trema

Ex Ilva : Conte - ‘Governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ : Roma, 6 noc. (Adnkronos) – “Il governo è disponibile a lavorare e a tenere aperto un tavolo negoziale”. Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva. L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Ex Ilva - Conte : «Con Mittal aperti a trattativa - inaccettabili 5mila esuberi»? Vertice di tre ore - bufera nel Governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ex Ilva : Conte - ‘Governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ : Roma, 6 noc. (Adnkronos) – “Il governo è disponibile a lavorare e a tenere aperto un tavolo negoziale”. Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aperti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel Governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì - le tasse affondano il Governo Conte. Dati sommati : "Per il 67%..." : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì è un pessimo indizio per Giuseppe Conte. Sulla manovra il premier si gioca buona fetta non tanto della sopravvivenza del suo governo (appesa più al voto regionale in Emilia Romagna di gennaio e alle paturnie di M5s, Pd e Matteo Renzi) quanto del propri

Ilva tomba politica di Conte. La presa di posizione di Mattarella : qui cade il Governo : La tomba del governo di Giuseppe Conte potrebbe essere l'Ilva. E Sergio Mattarella non starà a guardare. La chiusura dello stabilimento di Taranto, di fatto abbandonato dalla Arcelor Mittal, è sicuramente un disastro per tutta l'economia italiana in termini di impatto sul Pil, indotto e fiducia negl

Governo : Zingaretti - ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da lui’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Quella riunione del Cdm la presiedeva Salvini, o sbaglio? L’accusa di conflitto d’interessi viene da Salvini, mi diverte che accusa un altro di un atto che ha compiuto lui. Sono proprio quelle furbizie di cui faremo volentieri a meno. Poteva dirlo allora”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da ...

Governo : Conte - ‘non presi parte a cdm su Golden Power - presiedeva Salvini’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Per evitare qualsiasi tipo di conflitto d’interesse “non presi parte alla seduta del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2018, nel corso della quale fu esaminata la questione. Preciso che l’intera seduta del Consiglio dei ministri fu presieduta dall’allora vice presidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini”. Lo precisa il premier Giuseppe Conte, ...

Governo : Conte - ‘incontro con Di Maio e Salvini quando parere su caso Fiber già chiuso’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ho accettato l’incarico di redigere il parere per la società Fiber 4.0 quando non ancora ero stato designato presidente del Consiglio, in un momento in cui io stesso non potevo immaginare che di lì a poco sarebbe nato un esecutivo da me presieduto, che poi sarebbe stato chiamato a decidere sull’esercizio o meno della cosiddetta Golden Power con riguardo all’operazione ...

Governo : Conte - ‘mai incontrato amministratori e azionisti - compreso Mincione’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Mai incontrato Raffaele Mincione, né gli amministratori o gli azionisti di Fiber 4.0, la società al centro dell’informativa del premier, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera. “Nei primi giorni del maggio 2018 – spiega il presidente del Consiglio – quando ancora svolgevo la professione di avvocato e non ero stato ancora designato Presidente del Consiglio (ricordo, in ...