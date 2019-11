Centrodestra piccona Pd-M5 e Conte 2 ma crede in “tenuta” legislatura

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019) Matteo Salvini e ilattendono il 27 gennaio, il giorno dopo il voto in Emilia-Romagna, per chiedere il 'conto' al governoII. Il segretario leghista e i leader della coalizione che guida, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, non credono pero' che vi siano reali possibilita' che l'esecutivo giallo-rosso sia realmente a rischio nelle prossime settimane. Anche se - ragionano i leghisti che piu' dialogano con i democratici - nel Pd "si e' avviata una riflessione dalla quale non si torna indietro". I segnali su una crescente insofferenza di Nicola Zingaretti sono riportati dai colleghi dem che chiacchierano con gli ex lumbard in Transatlantico. Le divisioni sulla legge di bilancio che "e' riuscita a sntare tutti" e il caso Ilva hanno incrementato malumori e preoccupazioni tra le fila dei democratici. In piu', la prospettiva di una possibile sconfitta in Emilia-Romagna, ...

