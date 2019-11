Ryanair | crepe strutturali in 3 Boeing 737

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Rosa Scognamiglio Scoperte dellenei737 di. Ben tre aeromobili sono stati ritirati e mandati in riparazione in una logistica a sud della California Ben tre737 dimessi fuori servizio. Il motivo? La presenza disui pickle forks, le forcelle di collegamento tra le ali del velivolo e la cosiddetta "fusoliera", ovvero la parte allungata dell'aeromobile adibita al trasporto dei passeggeri. Una notizia destinata a suscitare non poco clamore dato il coinvolgimento di una delle compagnie aeree low-cost più rinomate di tutto il mondo (è la società a basso costo più grande d'Europa con più di 2000 tratte operative, 33 collegamenti diretti e con un fatturato annuo da 7,151 miliardi). Così, anche il gruppo in seno ad Ceo Eddie Wilson finisce underinvestigation (sotto indagine) insieme a Qantas, Southwest e ...

Agenzia_Ansa : Ryanair, crepe in tre Boeing 737 Guardian: 'la compagnia low cost non ha reso pubblica la notizia' #ANSA #Ryanair… - repubblica : Crepe negli aerei, a terra 50 Boeing 737. Anche Ryanair ferma tre jet - AlatiGiulio : Ryanair: crepe in tre Boeing 737 - Ultima Ora - ANSA (veramente in gergo corretto sarebbero cricche non crepe...) -