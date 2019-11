Piacere Maisano su TV8 Marco Maisano ci racconta il programma

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 6 novembre 2019)arriva su TV8. Abbiamo incontrato l’ex iena che ci hato il, gli ospiti e la loro centralità nelle puntate e i temi a lui cari Dal 6 novembre, e per ogni mercoledì in seconda serata, l’ex ienaapproda su TV8 con, una produzione originale che vedrà l’inviato alle prese con i temi “caldi” della società: dal cambiamento climatico alle nuove frontiere dell’alimentazione, la fede, i nuovi paradisi nel deserto, i vantaggi della moderna tecnologia e la “nuova” quarta età. “Più di cosa parliamo è di come ne parliamo. Nel senso che cerchiamo di essere leggeri perché non dobbiamo dimenticare che il nostro mestiere è anche intrattenere” – cosìci spiega in che modo lo spettatore dovrà le sei puntate. Che sia in Italia o nel mondo,sarà accompagnato da personaggi noti, ...

tvblogit : Piacere Maisano, diretta dalle 23.45 su TvBlog - zazoomnews : Piacere Maisano diretta dalle 23.45 su TvBlog - #Piacere #Maisano #diretta #dalle - zazoomblog : Piacere Maisano la nuova produzione originale su TV8 - #Piacere #Maisano #nuova #produzione -