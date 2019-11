Matteo Gastaldo | la compagna Elisa | «Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo

Alessandria - chi sono i vigili del fuoco morti nell'esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria . I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria , erano intervenuti nella notte in seguito all'esplosione di...

“Eri un eroe ed un guerriero”. Matteo Gastaldo - uno dei 3 pompieri morti : Si chiamava Matteo Gastaldo ed era un vigile del fuoco, uno dei tre che ha perso la vita dopo l’esplosione nell’edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria. Lo definiscono “eroe” e “guerriero”. E tale era davvero. Matteo, 47 anni, non era persona da tirarsi indietro di fronte al pericolo. “Sto pensando come riuscire ad andare al lavoro domani alle 8… Sveglia alle 5 e via. Piuttosto a piedi”, aveva scritto su Facebook nelle ore ...