Maltempo | per AccuWeather ci aspetta un lungo periodo di piogge | rischio alluvioni su

Scuole chiuse per Maltempo in Campania : Napoli, 5 nov. (Adnkronos) – Scuole chiuse per anche oggi in Campania. A Napoli, il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le Scuole di ordine e grado in città alla luce del prolungamento dell’allerta meteo arancione fino alle ore 12. Resteranno chiusi anche i cimiteri e i parchi cittadini.Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per oggi con ordinanza ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Benevento : “Chiudo le scuole per salvaguardare l’incolumità di tutti” : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, con ordinanza sindacale, la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo ...

Maltempo - Borrelli : “In Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Non chiude le scuole per Maltempo - il sindaco di Aversa minacciato sui social : In controtendenza rispetto a tanti altri altri sindaci della Campania, il primo cittadino di Aversa, la seconda città più grande della provincia di Caserta, ha deciso di tenere le scuole regolarmente aperte, nonostante l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Una scelta analizzata in maniera approfondita da Alfonso Golia, con un’assunzione di responsabilità molto forte. Gli istituti scolastici di altri Comuni, invece, sono ...

Maltempo Alto Adige : neve al Brennero - temperature in calo : Prima nevicata della stagione in Alto Adige: fiocchi cadono tra Vipiteno e Brennero, a Resia, in Val Ridanna e nella zona di Tubre. La neve cade anche a 1.300 metri. Sull’autostrada A22 del Brennero le carreggiate sono innevate sopra Vipiteno fino al confine di Stato del Brennero. La statale del passo Stelvio è stata chiusa per motivi di sicurezza, Vige la chiusura invernale per i passo Rombo (tra Merano e l’Austria) e Stalle (Val ...

Maltempo : si stacca pannello in scuola a Ladispoli - “non ci sono pericoli” : “Nella notte tra domenica e lunedì, in occasione della forte ondata di Maltempo che ha colpito anche Ladispoli, dal soffitto di un’aula della scuola primaria Ilaria Alpi si è staccato un solo componente quadrato di fibra minerale di circa 50 centimetri per un peso di circa 500 grammi, dallo spessore di poco più di un centimetro. Dunque nessun crollo del soffitto come falsamente scritto in queste ore sui social network“: lo ha ...

Maltempo nel Salernitano : 200 persone evacuate per rischio colate di fango : A Sarno, nel Salernitano, oggi circa 200 persone lasciano le proprie abitazioni a causa del Maltempo: si tratta dei residenti della fascia pedemontana ai piedi del monte Saretto, interessato da un vasto incendio il 20 settembre scorso. Le strade interessate sono via Pietro Nocera, vicolo Orefice, via Mortaro e vicoli adiacenti, vicolo San Martino e vicolo Tre Corone. Alla base del provvedimento di evacuazione precauzionale (ordinanza del sindaco ...

Scuole aperte nonostante il Maltempo - minacce social al sindaco : "Se non chiudi - ti accoltello" : La bacheca Facebook del primo cittadino di Aversa (Caserta) è stata presa d'assalto dagli studenti, con insulti, bestemmie e...

Maltempo per un'altra settimana su tutta l'Italia : Il mese di novembre sta mostrando la dura faccia dell'autunno. Già dal 1 novembre il Maltempo ha cominciato ad interessare molte regioni, ora piogge, temporali e purtroppo nubifragi non molleranno la presa almeno per altri sette giorni. Già da oggi, 5 novembre, il tempo sarà di nuovo in peggioramento a causa dell'arrivo di una prima perturbazione che dispenserà rovesci e temporali al Nord e sulle regioni tirreniche ...

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città. L'articolo Maltempo Roma: dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - vento forte a Imperia : ‘vola’ l’impalcatura del teatro : A causa del forte vento, è crollata nel pomeriggio la copertura dell’impalcatura installata intorno al teatro Cavour di via Cascione a Imperia, da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento centrale, intervenuti per rimuovere i detriti. Il crollo non ha causato feriti: il personale sanitario del 118 ha assistito e accompagnato in ospedale una donna in stato di choc che ha ...

Maltempo : chiusa l’Aurelia a Genova per allagamento : L’Aurelia è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza della Galleria Sant’Anna, dal km 475,135 al 475,760, in entrambe le direzioni, a seguito di una mareggiata in atto che ha causato l’allagamento della sede stradale in località Sestri Levante in provincia di Genova. Lo segnala Anas, specificando che il traffico al momento viene deviato nel tratto dei caselli di Sestri Levante e Lavagna (A12). Sul posto sono ...

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...