Infortunio Cristiano Ronaldo | Sarri annuncia problemi all’adduttore

Fonte : calcioweb.eu

E' andato in scena un match importante valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Lokomotiv Mosca e Juventus, successo bianconero che ha staccato con anticipo il pass per gli ottavi di finale. Gol del vantaggio dopo pochi minuti siglato da Ramsey su evidente errore del portiere avversario, pareggio quasi immediato della Lokomotiv, nel finale entra Douglas Costa e spacca la partita, è dell'esterno la rete del successo. Nel finale come confermato anchein nel post-partitaper, il portoghese è uscito dal campo per un problema all'adduttore e le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore. La sua presenza non sembra a rischio contro il Milan.

