Tangenziale di Napoli | spunta la banda del viadotto | boom di rapine agli automobilisti

Tangenziale Napoli - lavoratori in cassa integrazione e de Magistris insorge : «Fa pagare la manutenzione ai lavoratori» : «Siamo sbalorditi: per i lavori di manutenzione non eseguiti finora sul viadotto la società Tangenziale di Napoli mette in cassa integrazione 184 lavoratori». Luigi de...

Tangenziale di Napoli - i lavori dureranno 67 giorni. Ed è già polemica : Dieci giorni di pedaggio gratis, ma altri 67 giorni di caos (fino al 31 dicembre) sulla Tangenziale a corsie ridotte. Il Cda si è riunito in via straordinaria per deliberare quanto richiesto...

Tangenziale di Napoli - il giallo del viadotto : un anno fa il primo allarme : Il viadotto Capodichino è malridotto, la relazione dei tecnici del Ministero delle infrastrutture è chiara; Tangenziale Spa ha già fatto scattare il piano d'emergenza per...

Il Fatto : anche la Tangenziale di Napoli sprofonda nel metodo Autostrade : Il Fatto Quotidiano sbatte in pagina la Tangenziale di Napoli. Scrive che anche la nostra città “sprofonda nel gorgo del metodo Autostrade per l’Italia. Quel mix di risparmi e ritardi sui lavori di manutenzione che finisce per mettere a rischio la sicurezza della rete gestita dal colosso dei Benetton”. Il quotidiano si riferisce, naturalmente, al caos provocato dai lavori straordinari alla Tangenziale. Dopo che un sopralluogo, ...

Tangenziale di Napoli - il caso del viadotto : da domani sarà gratis : Ieri mattina, ben prima della missiva annunciata via social dal sindaco di Napoli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva già scritto a Tangenziale di...

Tangenziale di Napoli nella morsa del traffico - le voci degli automobilisti : «Pedaggio gratis in questi giorni di emergenza» : Chilometri di code, caos e rabbia tra gli automobilisti. Sono tante le difficoltà che si incontrano sulla Tangenziale di Napoli ancora ?paralizzata? dai lavori. Un percorso...

Tangenziale Napoli - è allarme : a pezzi i bulloni del viadotto : Le infiltrazioni d'acqua hanno causato l'ossidazione, la corrosione e la spaccatura delle bullonature, la corrosione delle lamiere, hanno generato diffusi ammaloramenti: quando il rapporto...