Roma | rapinatore ucciso a Cinecittà durante un assalto a una tabaccheria

Il rapinatore seriale di Roma è tornato : 6 colpi in mezz'ora : Sei rapine in mezz'ora, con un bottino di oltre 2.000 euro, ieri pomeriggio nel quadrante sud della Capitale. I colpi, messi a segno tra le 15 e 41 e le 16 e 06, sarebbero opera della stessa persona: un uomo armato di pistola. Il rapinatore ha prima sottratto un motorino in via Cristoforo Colombo con cui si è spostato per compiere le altre rapine in zona San Giovanni. A finire nel mirino un alimentari via Siria, da cui è scappato ...