Oroscopo settimanale dall' 11 al 17 novembre | incontri per Leone | recupero per Scorpione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) L'della settimana'11 all'17annuncia rallentamenti per il Cancro, mentre la Bilancia potrà dedicarsi agli impegni lavorativi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata dovrà chiarire alcune situazioni dubbie. Chi ha un progetto importante da portare avanti potrà risentire di un po' di nervosismo. Vi farebbe bene dedicare del tempo all'attività fisica. Toro: in amore sembrate non essere tranquilli. Il mese disembra non essere iniziato al meglio per voi. Alcuni potrebbero decidere di confrontasi con il partner in modo tale da risolvere ogni questione. Gli affari di chi lavora in proprio saranno favoriti....

