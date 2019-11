Macron svolta sempre più a destra

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Più migranti qualificati, meno aiuti ai richiedenti asilo già presenti sul territorio. Sulla questione migratoria il presidente Emmanuelcontinua a spostare l’asticella verso, superando quella soglia che fino a oggi gli aveva permesso di rimanere in bilico su uno dei temi più spinosi del suo mandato.Nell’attesa che il primo ministro Edouard Philippe annunci domani mattina il pacchetto di venti misure adottate dal governo in merito alla futura politica migratoria di Parigi, la stampa francese ha anticipato i principali provvedimenti del programma.Tra questi c’è quello riguardante l’introduzione di un sistema di quote a partire dalla prossima estate, che permetterà l’ingresso in Francia di un numero preciso di migranti economici, stabilito di anno in anno a seconda delle necessità del mondo del lavoro, ...

