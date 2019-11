Fiber | Macina M5s | “Conte a differenza di Salvini si è presentato in Aula” Dai banchi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) “venne convocato in Antimafia sul caso Arata e non si presentò, diversamente da come fa oggi il presidente Conte”. Lo dice Annadi M5s nell’Aula della Camera dopo l’informativa del presidente Conte sul caso, scatenando l’ira dei deputati della Lega che prima hanno iniziato a fischiare e a rumoreggiare e poi hanno attaccato il coro ‘Elezioni, elezioni'”. Un deputato le ha urlato “sei una poltronaia”, mentre gli altri gridavano in coro “Umbria, Umbria!”. La deputata di M5s ha quindi rilanciato ricordando che il cdm a cui ha fatto riferimento il presidente del Consiglio sufu presieduto proprio da Matteo. Da qui l’invito a Conte ad andare avanti nell’azione di governo. Il tutto nella bolgia dell’emiciclo, con il presidente Roberto Fico che più di una volta ha dovuto alzare la voce per provare a riportare la ...

