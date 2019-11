Aeroporti | Zaccheo e Quaranta in visita a scalo Bologna | focus su investimenti 3

Aeroporti : Zaccheo e Quaranta in visita a scalo Bologna - focus su investimenti : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – focus sui principali investimenti e sulle opere in corso presso l’aeroporto bolognese che, nel Piano Nazionale degli Aeroporti , viene classificato come di interesse nazionale con particolare rilevanza strategica nell’ambito del bacino di traffico Centro Nord, con una crescita importante prevista nei prossimi anni oltre che di passeggeri, anche in termini di movimenti e di trasporto cargo. Questo ...

Aeroporti : Zaccheo e Quaranta in visita a scalo Bologna - focus su investimenti (2) : (Adnkronos) – Il Master Plan, sottolinea l’Enac, prevede la realizzazione per fasi di una serie di interventi attraverso importanti investimenti. In generale, gli obiettivi principali di breve periodo contenuti nel Contratto di Programma in corso tra l’Enac, in rappresentanza dello Stato, e la società di gestione Aeroporto Marconi di Bologna, prevedono investimenti di 150 milioni di Euro per il periodo 2020- 23 e ...