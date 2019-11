Serie A | la classifica marcatori senza rigori e per media gol | comanda Duvan Zapata

CLASSIFICA MARCATORI Serie A/ Capocannoniere - Lukau punta il bomber Immobile : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: Ciro Immobile è sempre Capocannoniere ed entra nell'undicesima giornata di campionato con 4 gol di vantaggio su Luis Muriel.

Serie A - la classifica di pali e traverse : Napoli sfortunato - l’accoppiata Mertens-Milik ha colpito 7 ‘legni’ : Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, attesa per il posticipo tra Spal e Sampdoria, partita molto importante per la salvezza, nel frattempo è il momento dei primi bilanci. Continua il momento magico dell’attaccante Ciro Immobile, altro gol per il biancoceleste nella sfida contro il Milan, sono ben 13 le reti per l’attaccante in 11 partite, una media altissima e che potrebbe aumentare nelle ...

Classifica Serie A - bagarre in zona Europa per “colpa” del Napoli. In dodici con la paura di retrocedere : In attesa del posticipo di questa sera Spal–Sampdoria, tra sabato e domenica la giornata di Serie A ha emanato importanti risultati. In testa alla Classifica Juventus e Inter hanno inserito la quinta, continuano a vincere e stanno scappando in solitaria. La Roma terza, infatti, ha già un distacco di sei punti dal secondo posto occupato dai neroazzurri. Il discorso Scudetto è quindi chiaramente confinato a due squadre, con ...

Risultati Serie A - classifica/ La Lazio espugna la San Siro rossonera dopo 30 anni! : Risultati Serie A, classifica dopo l'11giornata di campionato: la Lazio espugna San Siro battendo il Milan, il Cagliari fa il colpo a Bergamo.

Risultati Serie B - 11^ giornata – Benevento - c’è la prima fuga : Empoli KO - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si torna subito in campo dopo le gare di martedì e mercoledì. Si chiude una settimana ricca di impegni con il terzo turno (l’11°) in sette giorni. Nel primo anticipo in campo Spezia e Chievo, il match si conclude a reti inviolate (0-0). Cinque le gare al sabato, quattro alle 15 ed una alle 18. Grande prestazione del Perugia che sbanca Crotone e si rilancia prepotentemente in classifica, ...

Classifica marcatori Serie A live - la graduatoria aggiornata : Immobile impressionante : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 13 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Muriel a 8 segnature, ancora in rete l’attaccante Lukaku. 13 RETI: Immobile (Lazio). 9 RETI: Lukaku (Inter). 8 RETI: Muriel (Atalanta). 7 RETI: Berardi (Sassuolo). 6 RETI: Zapata (Atalanta). 5 RETI: ...

Risultati Serie A - 11^ giornata : colpo grosso della Lazio - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’Atalanta, ko per la squadra di ...

Risultati Serie B - classifica/ Il Pordenone non si ferma! Diretta gol live score : Risultati Serie B, classifica: Diretta gol live score delle tre partite che compongono il quadro dei posticipi nel campionato cadetto, per la 11giornata.

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte lo Scandiano e si porta nel gruppone di centroclassifica : Il Trissino vince e si porta nel “gruppone” di centro classifica. Nel primo dei due posticipi della settima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista, i veneti battono 5-2 lo Scandiano portandosi al quinto posto, in coabitazione con altre quattro squadre. La squadra di Silva parte forte nel primo tempo chiudendo 3-1 al riposo, grazie alle reti di Ventura, Garcia e Greco, intervallate dal quella ospite di Coy, salvo poi subire ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Colpaccio Amsicora a Bra! : Doppio turno tra sabato e domenica per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Oggi è andata in scena l’ottava giornata che prevedeva la spettacolare sfida in terra piemontese tra HC Bra ed Amsicora: i sardi sono riusciti ad imporsi per 3-1 e volano nettamente in testa, con addirittura 5 punti di margine sui campioni uscenti. Terza piazza per il Valchisone. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

RISULTATI Serie A - CLASSIFICA/ Diretta gol live score : Maran corsaro a Bergamo! : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA e Diretta gol live score delle partite in programma per l'11giornata di campionato oggi, domenica 3 novembre.

CLASSIFICA MARCATORI Serie A/ Capocannoniere - Lukau punta il bomber Immobile : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: Ciro Immobile è sempre Capocannoniere ed entra nell'undicesima giornata di campionato con 4 gol di vantaggio su Luis Muriel.

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Sassuolo 2-1 - le capitoline terze in classifica generale : Nessuna sorpresa al “Tre Fontane” di Roma tra le giallorosse di Betty Bavagnoli e il Sassuolo, nel posticipo domenicale del quinto turno del campionato di Serie A di Calcio femminile. Le capitoline, favorite della vigilia, hanno fatto valere il fattore campo, superando le neroverdi con il punteggio di 2-1. A sbloccare il risultato è stata la slovena Kaja Erzen al 15′. Il raddoppio è arrivato al 53′ grazie alla ...

Classifica marcatori Serie A live - la graduatoria aggiornata : prima rete per Oliva : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 12 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Muriel a 8 segnature, ancora in rete l’attaccante Lukaku. 12 RETI: Immobile (Lazio). 9 RETI: Lukaku (Inter). 8 RETI: Muriel (Atalanta). 6 RETI: Zapata (Atalanta); Berardi (Sassuolo). 5 RETI: Joao Pedro ...