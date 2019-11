Migranti,decine in container in Grecia

disono stati scoperti nascosti in un camion-frigo nel Nord della, nei pressi di Salonicco. Sono vivi ma in sette hanno manifestato problemi respiratori. Lo ha comunicato la polizia, sottolineando che alcune persone sono state portate in ospedale. In maggioranza si tratta di giovani uomini di provenienza afghana. Il conducente, georgiano, è sospettato di essere un trafficante di esseri umani ed è stato arrestato. Un secondo uomo, di origine turca, che si trovava nel veicolo, è riuscito a scappare.(Di lunedì 4 novembre 2019)