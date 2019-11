Maltempo | vento forte a Imperia | ‘vola’ l’impalcatura del teatro

Maltempo : allerta gialla per temporali e vento su tutta la Toscana : Peggioramento delle condizioni meteo in Toscana previsto a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 5 novembre, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo esteso a tutta la regione per temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani; sempre ...

Maltempo - Borrelli : un evento come l’alluvione di Firenze “non può ricapitare” : “Può ricapitare una situazione simile a quella del ’66? No, le opere strutturali fatte sono sicuramente importanti, anche se conta l’intensità delle piogge“: lo ha dichiarato oggi Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, a Firenze per le celebrazioni per i 53 anni dall’alluvione. “Sono in corso importanti lavori di prevenzione strutturale, quindi sono fiducioso che i lavori fatti e quelli che ...

Maltempo Benevento : paura al Rione Libertà - grosso albero cade su auto in sosta : paura nella serata di ieri a Benevento, nel Rione Libertà: un grosso albero è stato sradicato dal forte vento ed è crollato su alcune vetture parcheggiate. Tre le auto danneggiate, ma fortunatamente non si registrano feriti Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale per mettere in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Benevento: paura al Rione Libertà, grosso albero cade su auto in sosta sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Molise : cade un albero sulla strada - intervento dei Vigili del Fuoco : La squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è intervenuta, nel pomeriggio, nei pressi della galleria Lama Bianca, tra la SP 87 e una strada interpoderale che conduce al campo sportivo di Ferrazzano per un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte Maltempo abbattutosi sulla zona. Subito il personale ha provveduto a sezionare il tronco dell’albero per poterlo rimuovere e permettere il ripristino della ...

Maltempo : chiusa per forte vento parte della strada statale 38 “dello Stelvio” in provincia di Sondrio : A causa del Maltempo delle ultime ore e per la presenza di vento forte, la strada statale 38 “Dello Stelvio” è provvisoriamente chiusa al transito dal km 106,500 al km 124,306, in direzione Bormio, in località Valdidentro, in provincia di Sondrio. Lo comunica in una nota Anas. Sul posto sono presenti le squadre della societa’ del Gruppo Fs e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino ...

Maltempo Benevento : allagamenti e disagi - “rimanete in casa” : Numerosi in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco nell’area di Benevento, per rami caduti per le raffiche di vento, scantinati allagati, detriti e fango in strada. L’allerta resterà arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi diventerà gialla. Il sindaco di Benevento e polizia municipale, di concerto con la società che gestisce il trasporto urbano, hanno stabilito di interrompere il servizio navetta verso il cimitero alle ...

Maltempo in Liguria - vento e pioggia a Sestri Levante : esondano il Petronio e il Vara. Le immagini : Maltempo in diverse regioni, con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni e allagamenti. Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Al momento non ci sono notizie di danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune, mentre la sindaca la sindaca di Sestri Levante ha chiesto di non uscire di casa. Chiuse alcune strade e la galleria per ...

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : allerta meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Maltempo - forti sbalzi termici al Sud : spaventoso tornado nel Salento - immagini shock [FOTO e VIDEO] : forti temporali nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre, hanno interessato il Salento. Oltre alle piogge (segnaliamo i 18,3mm a Melendugno), il Maltempo ha anche prodotto un grande tornado nei pressi di Torre Lapillo, in provincia di Lecce. Il vortice ha avuto delle dimensioni impotenti e la polvere sollevata dal terreno gli ha conferito un colore scuro, che lo ha reso ancora più inquietante, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto ...

Meteo - arriva l'autunno : da martedì 29 ottobre Maltempo - con pioggia - vento e crollo delle temperature : l'autunno sta arrivando. Dalla Scandinavia, infatti, una perturbazione alimentata da correnti più fredde si abbasserà gradualmente di latitudine e farà il suo ingresso sull'Europa centrale provocando, avvertono gli esperti di 3bMeteo, un aumento della nuvolosità a partire dal Nord e un peggioramento

Maltempo - inizio settimana choc : piogge - temporali - vento e netto calo delle temperature : "L'autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà piogge e temporali da Nord a Sud tra martedì e giovedì, con temperature in calo anche di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie” a dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara.Continua a leggere

Maltempo : frane e allagamenti in Sicilia - forte vento e voli dirottati a Catania : Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia. Questa la situazione alle 11, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie: linea Alcamo-Castelvetrano-Trapani, riattivata alle 10.20 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte Maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

Maltempo - l'intervento dei vigili del fuoco : l'auto è sommersa dall'acqua : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, 900 in tutto, che nella notte sono intervenuti per l'emergenza Maltempo a Nord-Ovest. Una frana ha colpito Campo Ligure, in provincia di Genova, dove una chiesa è crollata. (Video vigili del fuoco) Redazione ?