Livorno Ragazza trentenne di Vecchiano trovata morta nell’ex fabbrica Trw di via Enriques

Livorno - trovata morta ragazza in una ex fabbrica : aveva partecipato a un rave party : Il cadavere di una donna, all’apparenza di giovane età, è stato trovato stamani a Livorno presso il capannone di una ex fabbrica dove nei giorni di Ognissanti si è tenuto un rave party che si è concluso ieri sera e a cui hanno partecipato in centinaia da tutta Italia. E’ quanto si apprende da fonti locali. Sul posto la squadra mobile di Livorno dopo un primo intervento del 118 che aveva constatato il decesso. Tra gli accertamenti ...