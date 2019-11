Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) È intrigante osservare l’isteria esplosa nel mondo del calcio attorno allo strumento del Var, un’isteria che ha assunto in questi giorni finanche le grottesche fattezze di un’interrogazione parlamentare su di un rigore negato in Napoli-Atalanta. L’adozione del Var sembrerebbe rispondere a un’esigenza della mentalità collettiva: ossia ridimensionare, quanto più possibile e a qualsiasi costo, la libera autorità dell’arbitro in favore di una visione oggettiva data da una strumentazione tecnica alla portata di tutti.Dando come presupposto implicito che gli arbitri per definizione siano incompetenti (nel migliore dei casi) o disonesti, la collettività si arroga la legittimità di una decisione, grazie alla neutralità che sarebbe garantita dalla tecnica dell’“Assistant Referee Video”.Martin ...

HuffPostItalia : Heidegger, Boskov, il Var e lo spirito del nostro tempo -