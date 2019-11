Gemma Galgani e Jean Pierre Uomini e Donne | ' Antonella sei squallida' Lite con Tina

Trono Over - Gemma Galgani furiosa con Antonella : “Sei squallida!” : Gemma Galgani perde le staffe oggi a Uomini e Donne: l’attacco choc a Antonella E’ da poco terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta a finire al centro della bufera è stata Gemma Galgani, la quale è stata scaricata definitivamente dal cavaliere Jean Pierre. Proprio quest’ultimo ha iniziato una frequentazione con la dama Antonella. E appena quest’ultima è entrata in studio, Gemma è ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani si emoziona per la serenata di Juan Luis : Gemma Galgani potrebbe aver trovato un nuovo amore. Dopo la fine della travagliata relazione con Giorgio Manetti, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne, la popolare dama del Trono Over si sta lasciando conquistare da un nuovo corteggiatore, Juan Luis. Archiviata la conoscenza con l'ultimo cavaliere Jean Pierre, con il quale non era scattato il feeling, Gemma si sta concentrando sul giovane venezuelano, da poco arrivato nel dayting time ...

“Si picchiano di nuovo!”. Uomini e donne : tra Gemma Galgani e Tina di nuovo caos : Brutte notizie alla corte di Maria De Filippi, ancora guai per la regina indiscussa del trono Over Gemma Galgani. Parliamo però di una piccola anticipazione: infatti quello che vi stiamo per raccontare non è ancora successo. A Uomini e donne va in onda una nuova puntata del Trono Over, che vede protagonista Gemma Galgani. La dama torinese ha un durissimo scontro con Tina Cipollari. Le due intrattengono i telespettatori con una forte lite. In ...

Trono Over : Gemma Galgani riceve un gesto d’amore a Uomini e Donne : Gemma Galgani riceve una serenata al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani ha finalmente trovato l’amore? Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, come riportato dal Vicolo delle news, la protagonista indiscussa del parterre femminile ha ricevuto un gesto d’amore da un cavaliere che da qualche puntata ha iniziato a corteggiarla. Juan Luis del Trono Over ha dedicato una vera e propria serenata all’acerrima nemica di ...

Gemma Galgani : “Non sto bene”. E su Jean Pierre confessa… : Gemma Galgani di Uomini e Donne confessa: “Sono delusa e arrabbiata!” Tra i protagonisti indiscussi del Trono Over da molti anni a questa parte è la dama torinese Gemma Galgani che in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha confessato di non stare affatto bene in seguito agli ultimi avvenimenti con il cavaliere Jean Pierre: “Sono delusa e arrabbiata. Scatta in noi l’autodifesa quando la realtà è ...

Costanzo difede Gemma Galgani : 'I battibecchi con Tina appassionano il pubblico' : Gemma Galgani, assoluta protagonista del trono over da dieci anni, spesso è stata criticata dai telespettatori. Molti ritengono che la dama debba chiudere questo capitolo televisivo e lasciare definitivamente 'Uomini e donne' . Maurizio Costanzo dalla pagine di un settimanale ha preso le difese della dama torinese Costanzo risponde: 'Gemma è una delle protagoniste più amate, criticate e apprezzate di Uomini e Donne' Maurizio Costanzo dal ...

Uomini e donne - Gemma Galgani difesa da Maurizio Costanzo : 'I più tifano per lei' : Che piaccia o no, Gemma Galgani è da anni una delle indiscusse protagoniste del Trono Over di Uomini e donne. Sebbene la sua ricerca dell'anima gemella continui ad essere complicata, le puntate a lei dedicate ottengono ottimi ascolti, ben al di sopra del Trono Classico, facendo discutere il pubblico nei social network. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle reali motivazioni della partecipazione della dama al programma di Maria De ...

Maurizio Costanzo : "Gemma Galgani non lasci Uomini e Donne" : Dopo Maria De Filippi, anche Maurizio Costanzo dichiara il suo desiderio di far rimanere Gemma Galgani a Uomini e Donne, il dating show del primo pomeriggio di Canale 5 condotto da sua moglie. Il giornalista ha scritto sul settimanale Nuovo: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. ...

Uomini e Donne - Maurizio Costanzo ‘boom’ Gemma Galgani. Lo ha detto davvero : Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più in vista di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni e su di lei c’è una vera e propria divisione del pubblico, tra coloro che la sostengono al 100% e chi invece è dalla parte di Tina Cipollari ed è ormai stanca della sua presenza nel programma di Canale 5. Ora per lei è giunta però un’investitura importante e a sorpresa da una persona prestigiosa. Il conduttore Maurizio Costanzo l’ha spesso invitata ...

Maurizio Costanzo : “Gemma Galgani NON deve lasciare Uomini e Donne” : Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne: Maurizio Costanzo favorevole Passano gli anni ma la presenza di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne continua a far discutere. C’è chi trova la Dama insopportabile e chi un vero e proprio mito. Nella seconda categoria c’è Maurizio Costanzo che ha appoggiato pubblicamente […] L'articolo Maurizio Costanzo: “Gemma Galgani NON deve lasciare Uomini e Donne” proviene ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani va via? Parla Maurizio Costanzo - trono over - : UOMINI e DONNE trono over: Gemma Galgani mollata da Jean Pierre ma tra poco un nuovo pretendente le farà girare la testa!

Gemma Galgani via da Uomini e Donne Over? Parla Maurizio Costanzo : Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani: Maurizio Costanzo la difende Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui risponde alle domande dei lettori sul mondo della Tv e sui vari personaggi che la popolano. E oggi una lettrice ha voluto lamentarsi della presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne Over, asserendo che farebbe qualsiasi cosa pur di apparire. Per questo motivo ha anche voluto chiedere al giornalista il motivo ...

U&D Gossip - la Cipollari e Manetti contro Gemma Galgani : 'E' falsa' : Nel corso delle ultime ore, Gemma Galgani è stata protagonista di vari attacchi da parte di alcuni volti storici di Uomini e Donne. In particolare Tina Cipollari e Giorgio Manetti, che hanno sputato veleno contro la dama del trono over durante un'intervista concessa a "Nuovo Tv". Se l'opinionista l'ha reputata una persona falsa, la sua ex fiamma l'ha accusata di stare nel programma solo per cercare visibilità e non per trovare il vero ...

Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani : "È falsa" - : Gianni Nencini Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari e Giorgio Manetti attaccano Gemma Galgani: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo visibilità in televisione" Non si placa il duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma stavolta interviene anche Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere si sono scagliati contro la dama torinese in due distinte interviste: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo ...