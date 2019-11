Tu si que vales | Emma si esibisce e poi a sorpresa bacia l’ex rivale Belen Rodriguez

Ascolti tv - ‘Tu sì que vales’ travolge ‘Ulisse’ e si conferma un successo : Un altro eccellente risultato in termini di share certifica il gradimento per il talent di Canale 5 che supera i 5 milioni...

Tu si que vales - Maria manda via un concorrente : voleva leggere le mani a un'illibata : Ieri sera, 2 novembre, durante la terza puntata di Tu si que vales è arrivato in trasmissione un concorrente di nome Pietro, che con le sue stravaganti richieste ha fatto arrabbiare la conduttrice Maria De Filippi. L'uomo, maestro di yoga e sedicente lettore di mani, ha chiesto di poter fare il suo numero e di avere al suo fianco una ragazza illibata, chiedendo addirittura una "certificazione". Una richiesta a dir poco assurda, che ha mandato su ...

Ascolti TV | Sabato 2 novembre 2019. In 5 - 4 mln per Tu si que vales (28.6%) - Ulisse in replica 11.2%. Verissimo con Celentano 19.6% (2 - 7 mln) -19.8% (3 mln) : Sabrina Ferilli e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 2 novembre 2019, su Rai1 la replica di Speciale Ulisse – Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.248.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.35 – la terza puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.378.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.509.000 spettatori pari al ...

Tu sì que vales : Belen canticchia 'Io sono bella' - Emma Marrone la saluta con due baci : C'era grande attesa da parte degli appassionati di gossip su quello che sarebbe successo tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone a "Tu sì que vales". A qualche giorno di distanza dall'imitazione che la pugliese ha fatto della sua ex rivale in amore, tra loro c'è stato un faccia a faccia nel programma che l'argentina conduce su Canale 5. Chi si aspettava freddezza o frecciatine tre le due, però, sarà rimasto deluso nel vedere i sorrisi e i gesti ...

“Voglio una ragazza vergine con certificazione” e la De Filippi lo caccia dallo studio di Tu sì que vales : “Un cogl***” : È successo qualcosa di assurdo durante l’ultima puntata di Tu sì que Vales. Il triste protagonista è Pietro che si è reso ridicolo di fronte a milioni di spettatori. L’uomo, il cui manifesto semiserio ammiccava a chi millanta di possedere la capacità di leggere le mani, ha guadagnato il centro del palco con la sua performance. Il suo non è un talento di rilievo, né gli riesce la gag pensata con Teo Mammucari per il quale la lettura della mano ...

Tu Sì que vales : Salvini - Maria De Filippi punge il leader della Lega : Salvini, Maria De Filippi lo punzecchia a Tu Sì Que Vales: la battuta non passa inosservata Tra serio e faceto, a Tu Sì Que Vales, si sono mescolati politica e spettacolo. Il mix è stata farina del sacco di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, le quali, senza nascondersi, hanno punzecchiato senza troppi giri di […] L'articolo Tu Sì Que Vales: Salvini, Maria De Filippi punge il leader della Lega proviene da Gossip e Tv.