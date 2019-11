Giù le mani da mia moglie Poi spara e uccide il fratello

Germania - l’estrema destra raggiunge il 24% alle elezioni in Turingia. Merkel al 22% : L’ultradestra tedesca raddoppia i suoi voti in Turingia, regione dell’Est della Germania. Dopo Sassonia e Brandeburgo, la crescita elettorale dell’Alternative fuer Deutschland si è ripetuta anche nel piccolo Land da 1,73 milioni di elettori dove ha raggiunto il 24%. A diventare la prima forza regionale è il partito ex comunista della Linke (Sinistra) conquistando il 29,9% dei voti, aumentando il consenso di 1,7 punti. Turno ...

«Giù le mani dal Prosecco - il nome deve restare al centro dell’etichetta» : A prendere posizione con forza è Domenico Scimone, general manager di Carpené Malvolti contri quei produttori che nello scorso settembre avevano annunciato di voler rinunciare al nome Prosecco

MotoGp - Meregalli alza le mani : “niente che si potesse fare altrimenti - rinvio giusto ma capisco i tifosi” : Il Team Director della Yamaha ha espresso il proprio parere su quanto deciso dalla Race Direction oggi in Australia Mastica amaro Maio Meregalli dopo il rinvio delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia, ma non si sarebbe potuto fare altrimenti considerando il forte vento abbattutosi sul circuito. AFP/LaPresse Il Team Director della Yamaha ha espresso le proprie considerazioni al sito ufficiale, sperando in un miglioramento delle ...

Celtic-Lazio - saluti romani degli ultrà italiani in centro. E gli scozzesi rispondono con lo striscione di Mussolini a testa in Giù : Braccia tese alzate per il centro di Glasgow. Alcuni dei circa 1500 tifosi della Lazio hanno sfilato per le vie della città scozzese facendo il saluto romano prima della partita di Europa League tra la squadra biancoceleste e i padroni di casa del Celtic. I tifosi scozzesi, tuttavia, hanno risposto con uno striscione con Mussolini appeso a testa in giù accompagnato dalla scritta “Follow your leader” e con un’altra coreografia ...

Grassi : rifiuti a casa ennesima dimostrazione che Giunta non ha rispetto romani : ROMA: Grassi (RSR), TENERSI I rifiuti A casa? ennesima MORTIFICAZIONE PER I romani Roma – “In vista della manifestazione generale che si terrà venerdì a Roma e che vedrà tutte le rappresentanze dei lavoratori pubblici delle aziende partecipate di Roma Capitale scendere in piazza per protestare contro i tagli voluti da questa amministrazione, sindaca Raggi, per voce di Ama, invita i romani a tenersi l’immondizia dentro casa, nel ...

Manila Gorio - pace fatta con Francesca Giuliano/ E Chando? 'Mi ha lasciata perché...' : Manila Gorio, pace fatta con Francesca Giuliano che interviene nel suo programma, e Chando? Ha lasciato la trans per motivi che...

Chi è Felice Maniero - da boss del Brenta a collaboratore di giustizia : È stato capo indiscusso della malavita veneta dai primi anni '80 fino alla metà degli anni '90, capace di ''colpi'' clamorosi, evasioni rocambolesche, spietate esecuzioni. Il nome di Felice Maniero, soprannominato "Faccia d'angelo", è tornato d’attualità nell'ottobre 2019, quando è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti alla compagna. La carriera criminale di Maniero, che ha preso slancio negli anni ’80 per finire a metà anni ...

Torna Tú sí que vales da domani 19 ottobre : Sabrina Ferilli alla giuria popolare : Tú Sí Que vales Torna domani, 19 ottobre, per il sabato sera di Canale 5. Lo show internazionale vedrà partecipare talenti provenienti da tutto il mondo per stupire il pubblico e la giuria. Quest'anno a guidare i votanti in studio ci sarà la simpaticissima Sabrina Ferilli. Tú sí que vales: il sabato sera con Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi L'attesissimo show del sabato sera ospiterà, sul palco del Teatro 8 degli ...

Plastic tax - misure simili solo tra Scandinavia e Germania : come funzionano. Confindustria è critica - ambientalisti : “Giusta ma va modulata” : Se la lotta alla Plastica è una battaglia, almeno sulla carta, comune a tutti i Paesi europei, quando si tratta di tassare è tutta un’altra storia. In questo contesto la ‘Plastic tax’ da 1 euro al chilo sugli imballaggi di Plastica, entrata nella manovra e prevista in Italia a partire da giugno 2020 sarebbe una delle poche misure del genere tra quelle adottate nei Paesi a noi più vicini. D’altro canto se l’introduzione della ‘Plastic tax’ fa ...

Caso Schwazer - giudice ordina supplemento di perizia : “Dubbio su colpevolezza. Ipotesi della manipolazione è l’unica sorretta da indizi” : Si allungano i tempi sul Caso Alex Schwazer. Dopo la consegna della perizia dei carabinieri del Ris, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto un ulteriore supplemento di analisi presso la Corte d’Appello di Colonia, nel procedimento penale contro il marciatore altoatesino, accettando la richiesta della difesa che sostiene l’Ipotesi di complotto sull’anomala concentrazione del ...

Luigi Di Maio commissariato al ministero degli Esteri - mani di Giuseppe Conte sulla Farnesina : il retroscena : Nel Movimento 5 Stelle sono in molti a voler spodestare Luigi Di Maio. Nel mirino non solo il suo ruolo di capo politico (i facilitatori che a breve saranno nominati per affiancarlo lo dimostrano), ma anche la poltrona alla Farnesina. Nei corridoi del ministero degli Esteri - scrive Il Giornale - si

“Giù le mani”. Marica Pellegrinelli è una furia. Quello che è successo non lo può accettare : Sono giorni difficili per Marica Pellegrinelli, la fine della sua storia con Eros Ramazzotti ha acceso i riflettori sulla modella. Tanti quelli che la spingono a guardare al futuro con fiducia. Pochi, ma che sempre trovano il modo di far sentire la loro voce, quelli che la attaccano. Non è la prima volta che succede, ma la fine del matrimonio con Eros ha amplificato la ‘missione’ di chi passa le proprie giornata ad attaccare gli altri. L’ultimo ...

"Maggioranza compatta". Giuseppe Conte esclude conflitti sulla manovra. Cdm oggi o domani : Tutto procede senza conflitti, “il clima di lavoro è buono, la maggioranza è compatta”. Parola di Giuseppe Conte, in visita ad Avellino, dopo un vertice notturno che, a quanto si apprende, non ha sciolto diversi noti aperti sulla manovra. “Se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, se no domani”.Contemporaneamente fonti di Palazzo Chigi smentiscono ricostruzioni di stampa sull’irritazione di ...

Politica Roma. Pelonzi (PD) : “Raggi ora basta! Salvini Giù le mani da Roma!” : Politica Roma – Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Ha ragione il segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne e’ capace. Un sindaco deve governare. Se poi non e’ capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti”. “Il Pd vuole i fatti – prosegue – e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla ...