Donna di 65 anni in coma dopo il graffio del gatto di casa | “Colpa di un batterio

Vieni da Me - Eva Robin's confessa : 'Sto per sposare una Donna - ci amiamo da 25 anni' : Dal Lunedì al venerdì alle ore 14:00 su Rai 1 va in onda un talk show molto seguito dai telespettatori, vale a dire "Vieni da Me", programma condotto da Caterina Balivo. Cinque giorni a settimana la conduttrice campana tiene compagnia al pubblico televisivo con diversi ospiti, con un misto di storie allegre e storie che toccano il profondo del cuore. Nella puntata di oggi 30 ottobre la Balivo ha ospitato Eva Robin's, con quest'ultima che ha ...

Alessandra MaDonna - il fidanzato assassino condannato a 8 anni : la Procura fa ricorso in Cassazione : Omicidio di Alessandra Madonna, il Procuratore generale Carmine Esposito presenta ricorso in Cassazione. La decisione della Procura arriva dopo la lettura delle motivazioni alla base...

Orta Nova - Donna di 53 anni uccisa a coltellate : due giorni prima era stata minacciata dall'ex genero : La donna era stata invitata dai carabinieri a trasferirsi a casa della madre: nel pomeriggio è rientrata nel suo appartamento in via Diaz per prendere alcune cose e ha trovato lì l'assassino. Si cerca l'ex genero, ha 36 anni

Foggia - Donna di 53 anni uccisa a coltellate in casa. Due giorni fa era stata minacciata dal genero : Filomena Bruno, una donna di 53 anni di Orta Nova, in provincia di Foggia, è stata uccisa a coltellate nella sua casa. Il killer si è poi dato alla fuga ed è scattata la caccia all'uomo in tutto il Foggiano. La vittima, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe la stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall’ex genero in un bar della città.Continua a leggere

Gli 80 anni di Albertosi : «Donnarumma o Sirigu? Proverei Meret - ha un gran futuro» : Il prossimo 2 novembre Ricky Albertosi compirà ottant’anni. Oggi viene celebrato da Corriere della sera e dal Giornale. Albertosi è stato uno dei più grandi portieri italiani. È arduo inoltrarsi in una classifica, ma di certo è stato uno dei migliori. Per alcuni, il migliore. Lo pensava anche Nereo Rocco, come riporta Il Giornale: «Albertosi è il miglior portiere del mondo…», aggiungendo beffardo, «… me lo tengo stretto anche ...

Donna di 91 anni uccisa a pugni in casa - fermato figlio della badante : Una Donna di 91 anni è stata trovata morta ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione.Sul posto è intervenuto personale del 118 ma per la Donna, che presentava segni di violenza, non c’è stato nulla da fare. A quel punto sono stati chiamati i Carabinieri della Stazione di Tolfa e della Compagnia di Civitavecchia che hanno avviato le indagini. L’ipotesi è quella di una rapina finita male. Per ...

Tragedia all’ospedale di Patti : Donna di 38 anni muore durante il parto : Tragedia all'ospedale di Patti, nella provincia di Messina. Angelina Pintaudi, una donna di trentotto anni, ha perso la vita mentre dava alla luce il suo bambino. I medici hanno tentato di rianimarla, ma tutto è stato inutile. I familiari hanno chiamato la polizia che sta cercando di ricostruire l’accaduto.Continua a leggere

Fides Romanin è morta a 85 anni - fu la prima portabandiera Donna ai Giochi : Fides Romanin è stata la prima donna italiana portabandiera ai Giochi Olimpici Invernali di Oslo. È morta all'età di 85 anni ma la sua carriera e le sue imprese sono scolpite nella storia dello sport italiano. Perché sfilasse a capo della delegazione azzurra, però, fu necessario un piccolo 'ritocco': Romanin aveva 17 anni e qualche mese, troppo giovane per avere un ruolo così importante e il Coni modificò la sua data di nascita facendola ...

Uccisa a 3 anni - un uomo e una Donna sospettati dell’omicidio della piccola Kamille : Patrick Devone Stallworth e la sua fidanzata 29enne, Derick Irisha sono entrambi sospettati dell'omicidio della piccola Kamille McKinney la bambina di tre anni ritrovata cadavere in una discarica di Birmingham, in Alabama. Stallworth era stato precedentemente accusato ache di possesso di immagini pedopornografiche.Continua a leggere

Meningite - grave una Donna di 64 anni di Prato : La malattia ha colpito una donna di 64 anni che è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano: la prognosi è riservata. In corso la tipizzazione dell'infezione. Già avviata, ha reso noto la Asl, la profilassi per le persone venute a più stretto contatto con la donna.Continua a leggere

Donna di 69 anni picchiata - legata con un guinzaglio e rapinata : Stava tornando a casa dopo aver fatto una passeggiatina con il cane, lungo il viale D’Annunzio, che collega Pisa al suo litorale. All’improvviso da dietro una siepe sono comparsi tre uomini che l’hanno spinta con violenza, malmenata e legata con il guinzaglio, mettendo in atto subito dopo il loro piano criminale: entrare nella sua casa e portarle via soldi e preziosi. Molto probabilmente avevano studiato nei minimi particolari quel piano e ...

Roma - Donna prende a calci una ragazza sul bus e minaccia con le forbici il figlio di cinque anni : Roma, donna prende a calci una ragazza sul bus e minaccia con le forbici il figlio di cinque anni. ***NEWS IN AGGIORNAMENTO***

Altro che la moglie Anna - Gianni Morandi è pazzo di un’altra Donna. La rivelazione inaspettata spiazza tutti : Manca poco a “L’isola di Pietro 3”: si parte il 18 ottobre con la prima puntata. E Gianni Morandi, che nella fiction è Pietro Sereni, non vede l’ora di tornare in tv con la nuova edizione della serie. Nel frattempo, in un’intervista a Tv, Sorrisi e canzoni, si è raccontato e ha svelato anche alcuni dettagli molto intimi della sua vita privata. Per esempio ha fatto sapere che sua moglie Anna Dan è molto gelosa delle attrici con le quali lavora ...

Il poliziotto che ha sparato e ucciso una Donna nera di 28 anni che si trovava a casa sua - in Texas - è stato arrestato e accusato di omicidio : Il poliziotto che sabato scorso a Fort Worth, Texas, ha sparato e ucciso una donna nera di 28 anni mentre giocava in salotto ai videogiochi con il nipote è stato arrestato e accusato di omicidio. La donna si chiamava Atatiana