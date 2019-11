C’è Speranza per il nostro Sistema Sanitario Nazionale?

Amadeus a Sanremo - Giorgio Mastrota : “C’è Speranza per tutti!” : Giorgio Mastrota a Storie Italiane: “Amadeus a Sanremo? C’è speranza per tutti!” Oggi a Storie Italiane è stato ospite Giorgio Mastrota (il re delle televendite) che è padre, nonno e soprattutto compagno prolifico per quanto riguarda i figli (“Ne faccio uno ogni decade”, ha scherzato). Durante la lunga intervista rilasciata a Eleonora Daniele, però, Giorgio Mastrota si è lasciato andare a una battuta su Amadeus ...

Sanità - Speranza : “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia : chi ha di più deve pagare di più” : “Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima ...

Non C’è Speranza col razzismo negli stadi italiani : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Si chiama “Strongest togheter” la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Milan per contrastare il fenomeno del razzismo negli stadi, e inaugurata in occasione del Derby. Fenomeno che Conte (il tecnico, non l’altro) riassume icasticamente così: “Qui non viene punito nessuno”. Già. Il suicidio italiano. Perché se un Paese non punisce i colpevoli e non premia chi merita, quel ...

Taylor Swift in tour in Europa nel 2020 : al momento niente Italia - ma C’è ancora speranza : Finger crossed! The post Taylor Swift in tour in Europa nel 2020: al momento niente Italia, ma c’è ancora speranza appeared first on News Mtv Italia.

Cuccarini e Matano in imbarazzo - la gaffe : “C’è Speranza tra voi” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano in imbarazzo: gelo in studio Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono al timone della nuova stagione de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano proposto da Rai 1. Non è stato semplice ricevere in eredità un programma di punta della prima rete, ma i due conduttori […] L'articolo Cuccarini e Matano in imbarazzo, la gaffe: “C’è speranza tra voi” proviene da Gossip ...

Matrimonio a Prima Vista 4 : una speranza C’è : Matrimonio a Prima Vista 4 - Luca e Cecilia I primi due episodi della quarta edizione di Matrimonio a Prima Vista sono serviti a presentare al pubblico di Real Time le tre coppie di novelli sposi, decise a trovare il grande amore in modo insolito: ognuno di loro ha conosciuto la propria “anima gemella”, almeno sulla carta, direttamente all’altare, sotto lo sguardo poco convinto dei parenti e quello divertito degli amici. Ma, ...