Terremoto in Bosnia | 5 1 magnitudo “È la scossa più forte degli ultimi anni”

Forte Terremoto nei Balcani : scossa M. 5.1 in Bosnia centrale - la più forte degli ultimi anni : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è registrata nel pomeriggio di oggi nella parte centrale della Bosnia -Erzegovina. Come riferiscono i media regionali, il sisma si è verificato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. La scossa è stata avvertita anche nelle vicinanze di Sarajevo e a Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte ...

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3 nel nord : Una scossa di Terremoto magnitudo 3 è stata registrata nella notte, alle 01:52 ora italiana, nel nord est della Bosnia -Erzegovina. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km est da Mramor a una profondità di circa 10 km (dati EMSC). Non sono stati segnalati danni. L'articolo Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3 nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 4.3 a nord di Sarajevo : Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 4.3 a nord di Sarajevo Il sisma nella zona di Tuzla, a 120 km da Sarajevo. Al momento non sono stati segnalati danni. scossa avvertita anche in Croazia Parole chiave: Terremoto ...