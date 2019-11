Serie A | allerta meteo su tutta l’Italia | la metà delle partite è a rischio rinvio!

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019)su gran parte d’Italia con forti piogge torrenziali: agran partediA I primi giorni di novembre si portano dietro una violenta ondata di maltempo che sta per abbattersi sul’Italia. Forti correnti di libeccio, caldo-umide, provenienti da Sud/ovest ricopriranno il Nord Italia e le regioni tirreniche di piogge torrenziali per diverse ore con violenti temporali e trombe d’aria in grado di formarsi grazie al caldo anomalo fuori stagione. La giornata più aè quella di domenica 3 novembre nella quale ci saranno violente piogge su tutto il Nord, in particolare sul Nord/est (oltre 150mm in Veneto e fino a 300mm sulle Alpi friulane), ma anche sull’Italia tirrenica, con picchi di 350mm tra Lazio e Campania, lungo la dorsale appenninica occidentale. Maltempo che mette aanche gran partegare di ...

