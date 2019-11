La Roma riceve il Napoli | Fonseca pensa a Cetin al fianco di Smalling

Fonte : romadailynews

(Di sabato 2 novembre 2019)– Il big match dell’11esima giornata trasi disputerà quest’oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico capitolino. Le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica, con i giallorossi davanti dopo aver approfittato del pareggio infrasettimanale dei partenopei e conquistando 3 punti pesantissimi sul campo dell’Udinese. La trasferta in Friuli ha dato ulteriore slancio ai ragazzi di Paulo, rinvigoriti per aver trovato la vittoria nonostante l’inferiorità numerica. Per il, invece, c’è da stemperare gli animi dopo le tante polemiche per un calcio di rigore non assegnato nell’ultimo impegno contro l’Atalanta e i due pareggi maturati nelle ultime 2 gare. Quiin rampa di lancio. Il turco pronto ad iniziare da titolare dopo 2 ingressi in corso d’opera Come ogni partita anche per questa il ...

