Galliani | ' Se ci fosse stato il VAR sul gol di Muntari avremmo vinto lo Scudetto nel 2012'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Uno degli argomenti più discussi in questa settimana calcistica è sicuramente l'utilizzo del Var e di come non ci sia ancora uniformità nella chiamata da parte degli arbitri. I casi più eclatanti hanno riguardato Napoli-Atalanta, con un presunto rigore a favore dei campani per fallo di Kjaer su Llorente, e Juventus-Genoa, con un rigore dubbio, a detta di molti addetti ai lavori, assegnato negli ultimi secondi per fallo su Cristiano Ronaldo, che ha poi realizzato il penalty assegnatogli. A tal riguardo ha parlato anche, durante la presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Firenze intitolato 'La Coppa degli Immortali', Adriano, ex amministratore delegato del Milan di Berlusconi ed attuale dirigente del Monza, di proprietà di Berlusconi. Proprioha sottolineato l'importanza di avere uno strumento del genere, che in qualche modo aiuta molto gli arbitri nel prendere alcune ...

Cesarde42534993 : RT @MilanNewsit: Galliani sul gol di Muntari: 'Ci fosse stato il VAR avremmo vinto lo scudetto' - pascar21 : @GoalItalia Caro Galliani non ci fosse stato Berlusconi ed i soldi di milanello (mani pulite docet) 'forse' non vin… - zazoomblog : Milan Galliani incredulo: “non so perché Li non abbia venduto il club a Commisso. Var? Se ci fosse stato nel 2012…”… -