Da stretta fisco e micro tasse oltre 2 miliardi nel 2020

Fisco - manette agli evasori da Natale. Acconto Iva primo test sulla stretta penale : Mattarella firma, test o alla Camera. Subito in vigore la proroga della rottamazione e il prestito ad Alitalia. Ma per rendere operative le misure servono circa 30 provvedimenti attuativi

Partite Iva - stretta sulla flat tax : più limiti Bonus facciate e contanti : le misure|Vota Evasometro - un algoritmo aiuterà il Fisco : Dal tetto dei mille euro ai Bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Dl fisco - confisca allargata per gli evasori e stretta su distribuzione carburanti. Debiti con l’erario saranno scalati dai crediti fiscali : I rimborsi fiscali saranno decurtati da eventuali Debiti con l’erario già diventati cartelle esattoriali. La confisca dei patrimoni non giustificati dal reddito dichiarato verrà allargata ai casi di condanna o patteggiamento per i reati tributari. E, sempre in chiave anti evasione, arriveranno una stretta sulle movimentazioni di gas, carburanti, alcolici e altri prodotti soggetti ad accisa e sulle compensazioni di crediti di imposta per un ...