Bologna-Inter | Sabatini furioso | “Lautaro è scaltro | ha fatto un tuffetto Conte? Non mi

Si è vista un’Inter alla Conte nel successo 2-1 in casa del Bologna : Una vittoria 2-1 all’ultimo respiro, in rimonta in casa del Bologna. Il mister ha già impresso indelebile il suo marchio

Bologna-Inter - Sabatini : “Fallo evidente su Palacio. Lautaro sul rigore trattiene la gamba” : “Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. C’era un fallo evidente su Palacio, fuori dall’area ma evidente e non è stato fischiato. Poi c’è stato il calcio di rigore su Lautaro. Ha acquisito anche quella scaltrezza da veterano. Lautaro trattiene la gamba, si vede chiaramente. Comunque sia l’Inter è una grande squadra”. Queste le parole del direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter ...

Rigore di Lukaku nel recupero - Inter vince 2-1 in rimonta a Bologna : L'Inter vince in rimonta 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. I rossoblu' erano andati in vantaggio con Soriano al 59', ma Lukaku ribalta la gara

Bologna-Inter - Conte : “grande risposta da parte nostra dopo il gol subito. A Dortmund per non avere rimpianti” : “Se aspettiamo la Juventus? Abbiamo meritato di vincere la partita, la quinta in pochi giorni: abbiamo dato un segnale importante a noi, perché dobbiamo pensare a noi stessi e non agli altri, a migliorarci e a lanciare questi segnali”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 2-1 con il Bologna al Dall’Ara, un successo che rilancia i nerazzurri al primo posto in classifica, in attesa del ...

Bologna-Inter - Conte applaude i nerazzurri : “il gol subito ci poteva ammazzare - bravi a reagire” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato la vittoria ottenuta a Bologna, applaudendo i propri ragazzi per la reazione avuta dopo il gol di Soriano L’Inter vince e passa anche a Bologna, salendo momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del derby di questa sera tra Torino e Juventus. Prestazione solida dei nerazzurri, riusciti a ribaltare lo svantaggio firmato Soriano, piazzando l’1-2 con Romelu ...

Bologna-Inter - Lukaku firma con una doppietta la rimonta nerazzurra : finisce 1 a 2 : L’Inter soffre ma vince in rimonta a Bologna: finisce 2 a 1, merito di una doppietta di Lukaku, dopo una gara tutta in salita contro una squadra brillante ma ingenua nel finale. I nerazzurri mancano di cinismo sotto porta e commettono molti errori in fase di rifinitura ,ma soprattutto mostrano una stanchezza sempre più evidente. E allora servono i colpi dei campioni: Lukaku risponde presente sotto porta e si fa trovare pronto quando deve ...

L'Inter di testa e di cuore rimonta il Bologna : 2-1 con orgoglio : Con cuore e coraggio L'Inter vince 2-1, resta in piedi e suona la nona sinfonia in attesa della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund dopo una gara tutta in salita contro un Bologna brillante e coraggioso ma ingenuo nel finale. Al poco cinismo nerazzurro sotto porta e agli errori in fase di

Il Bologna fa tremare l’Inter per 80 minuti. Poi Lukaku toglie Conte dai guai Classifica : il match del Dall’Ara finisce 1-2 Rossoblu in vantaggio al 58° con Soriano, nerazzurri al pari all’80° con Lukaku e poi al 90° sempre col belga dal dischetto

L'Inter espugna Bologna 1-2 : Lazaro migliore in campo - Lukaku ancora decisivo : Si è appena concluso l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato italiano allo stadio Dall'Ara, con L'Inter che si impone 2-1 sul Bologna. Succede tutto nella ripresa con Soriano che porta in vantaggio il Bologna al 59', ma una doppietta di Lukaku al 76' e al 91' regala i tre punti agli ospiti. In classifica i nerazzurri volano momentaneamente in testa con 28 punti, aspettando la Juventus impegnata contro il Torino, mentre i rossoblu ...

Lukaku al quadrato toglie l’Inter dai guai - ma che sofferenza a Bologna : serve qualità - non sempre la garra porterà 3 punti : Una doppietta di Romelu Lukaku regala 3 punti d’oro all’Inter dopo una gara di grande sofferenza a Bologna: quando sere qualità i nerazzurri rispondono solo con la garra e le gare rischiano di complicarsi Ormai succede quasi ogni giornata vista l’alternanza fra le due squadre: l’Inter vince e sorpassa la Juventus per qualche ora, in attesa del Derby della Mole di questa sera. Massimo Paolone/LaPresse I nerazzurri ...

Bologna-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lukaku rapinatore d’area - Lautoro - Poli positivo [FOTO] : Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter soffre tantissimo, ma passa a Bologna. Dopo il vantaggio di Soriano arriva la doppietta di Lukaku, secondo gol su rigore. Strepitoso in almeno un paio di circostanze il portiere rossoblu Skorupski, bene anche Poli. Nell’Inter i due attaccanti su tutti, buona prova anche di Lazaro. In alto la FOTOGALLERY. Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski ...

Risultati Serie A - 11^ giornata : colpo dell’Inter sul campo del Bologna - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. In serata c’è il “Derby della Mole” tra Torino e Juventus. Domenica in campo l’Atalanta, ...

Lukaku ribalta il Bologna! Rigore al 92? e l'Inter torna in vetta : Il Bologna sorprende l?Inter con un gol di Soriano, ma a salvare i nerazzurri ci pensa Lukaku con una doppietta (1-2). Con i suoi otto gol in 10 partite, il belga fa tornare il sorriso ad...

Calcio - Serie A 2019-2020 : l’Inter soffre - ma ribalta a Bologna. La doppietta di Lukaku regala la vittoria e la vetta temporanea : Prosegue la corsa, se pur con grande fatica, dell’Inter nel campionato di Serie A 2019-2020. Nell’anticipo pomeridiano dell’undicesima giornata al Dall’Ara i padroni di casa del Bologna spaventano i nerazzurri, passano in vantaggio, ma si fanno rimontare da una doppietta di un sempre più convincente Romelo Lukaku. Il belga fa gioire Conte e tutto il pubblico interista. Primo tempo tutto completamente di marca nerazzurra, ...