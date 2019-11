Messina | suora in ospedale per un dolore all' addome scopre di essere incinta

Messina - suora incinta appena tornata dall'Africa : la Curia non commenta : In Sicilia, e nella provincia di Messina, ormai non si parla d'altro, se non del caso di una giovane suora che negli scorsi giorni è stata accompagnata dalle sorelle presso l'ospedale Sant'Agata di Militello. Fin qui nulla di strano, infatti la donna accusava un forte mal di pancia. Ma quando i sanitari del nosocomio siciliano hanno effettuato tutti gli esami del caso, si sono accorti che la signora era incinta e le hanno comunicato la notizia. ...