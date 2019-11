Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) L’ad dell’Inter Beppe, nel corso della cerimonia per il premio “Oreste Granillo”, ha parlato di tutto, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ma soprattuto dei casi arbitrali che tengono banco in questi giorni in Italia «Sulla necessità del var non ho dubbi» Ha detto, precisando però che «bisogna utilizzarlo al meglio per ridurre gli errori arbitrali sino ad un paio per partita. Al momento, su dieci sviste arbitrali riesci a correggerne appena due. Ribadisco la validità dello strumento tecnologico e va accettato come principio». Non vuole commentare episodi specifici e neanche lanciare accuse «Aggiungo, senza entrare nello specifico e fare polemiche, che il giudizio dell’arbitro centrale deve esserci e va rispettato». Si pronuncia infine sulla polemica nata a seguito di Napoli-Atalanta e sullo sfogo del presidente Decontro i vertici ...

realwarriale2 : RT @napolista: Marotta: «De Laurentiis è da capire, sull’episodio ho letto interpretazioni contrastanti» L’ad dell’Inter: «Servono regole… - napolista : Marotta: «De Laurentiis è da capire, sull’episodio ho letto interpretazioni contrastanti» L’ad dell’Inter: «Servon… -