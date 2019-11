Don Rosa | l’uomo dei paperi | “No | non sono l’erede di Carl Barks”

Intervista a Don Rosa : “No - non sono l’erede di Carl Barks” : “L’erede di Carl Barks? Io? Non sono d’accordo. Certo, la gente può avere questa percezione, e si può immaginare quanto ciò mi lusinghi. Ma non ho mai cercato di imitare lo stile artistico o narrativo di Barks. Mi sono limitato a usare i suoi personaggi, e i miei disegni non sono all’altezza del paragone”. Nonostante le sue proteste, per tutti Don Rosa è e sarà sempre l’ultimo grande uomo dei paperi dopo la ...

MaraDona re di Rosario - il suo Gimnasia vince e lui si gode la partita seduto… sul trono : L’argentino ha assistito alla vittoria sul Newell’s seduto su un trono, regalatogli dalla formazione di casa Serata alquanto particolare ieri per Diego Armando Maradona, protagonista all’Estadio Marcelo Bielsa di Rosario con il suo Gimnasia la Plata. Il Pibe de Oro è stato infatti accolto come un re dai suoi vecchi tifosi del Newell’s Old Boys, che gli hanno tributato una splendida ovazione e una coreografia da ...

India - bus gratis per le Donne a Delhi con il “biglietto rosa” : L'articolo India, bus gratis per le donne a Delhi con il “biglietto rosa” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Uomini e Donne - sul trono arriva ‘lui’ (ex di una Miss Italia) : la clamorosa decisione : Nello studio di Uomini e Donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del ‘trono classico’. Il nome è Alessio Falsone, ex fidanzato della Miss Italia Carolina Stramare. Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

Giorgio Manetti di Uomini e Donne - la notizia (clamorosa) arriva come un fulmine a ciel sereno : Di recente il nome di Giorgio Manetti è tornato di prepotenza nello studio di Uomini e Donne. E di fatto il Gabbiano, seppur assente fisicamente, ha di nuovo generato uno scontro tra la sua ex storica, Gemma Galgani, e la sua amica di sempre (anche se tuttora non mancano dubbi) Anna Tedesco. Tutto ha avuto inizio quando Anna ha raccontato di essere stata a cena con un’amica d’infanzia e altre persone tra cui, appunto, Manetti con la sua nuova ...

In archivio a Ragusa la festa della MaDonna del Rosario : E' andata in archivio a Ragusa la festa in onore della Madonna del Rosario. Una festa molto partecipata dai fedeli

Oggi a Ragusa è la festa della MaDonna del Rosario : Oggi, domenica 13 ottobre, a Ragusa è la giornata della festa esterna della Madonna del Rosario. Ricco il programma della giornata

L'immagine della MaDonna del Rosario in ospedale a Ragusa : L'immagine sacra della Madonna del Rosario, è stata portata in visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II

Fiocco rosa a Uomini e Donne - arriva l’annuncio di mamma e papà : “Possiamo gridarlo al mondo intero” : Una gioia che nessuno riuscirebbe a tenersi dentro. Diventare genitori, il regalo più bello che la vita può dare. E così, a due settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno fatto sapere di aspettare un bebè arriva la notizia. Naturalmente, la coppia sbocciata a Uomini e Donne ha scelto i social per svelare ùil Fiocco che appenderà sull’uscio di casa. Il colore che dominerà sarà il rosa. In arrivo c’è infatti una femminuccia. ...

Entra nel clou la festa della MaDonna del Rosario a Ragusa : Entra nel clou a Ragusa la festa in onore della Madonna del Rosario nella chiesa dell’Ecce Homo. Oggi giornata intensa di appuntamenti

Uomini e Donne - spifferata clamorosa su Anna Tedesco. E tragedia vera per Gemma Galgani : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. È la dama per eccellenza, perché da anni ormai è alla disperata ricerca dell’anima gemella dopo il dolore per la fine della storia con Giorgio Manetti, ormai ex cavaliere, nello studio di Maria De Filippi. Un’altra certezza è che Gemma non gode della stima di Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione che la attacca a ogni occasione, ma non solo. Anche con Anna Tedesco, ...

News Uomini e Donne - Rosa Perrotta : “Ho avuto un momento difficile” : Rosa Perrotta parla di un suo momento difficile: “Stanchezza psicologica” Avere un figlio non è facile: la vita viene rivoluzionata prima, durante e soprattutto dopo quell’evento miracoloso che si chiama nascita. Ne sa qualcosa, ultimamente, Rosa Perrotta che ha dato alla luca Domenico, il figlio che ha avuto dal compagno Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti in un luogo mariano, Uomini e Donne, e da allora condividono ...

Pensioni - Damiano appoggia la Quota 100 rosa : 'Giusto riconoscere il lavoro alla Donne' : Si prosegue con la discussione sulle sorti della misura sbandierata dalla Lega, ovvero la cosiddetta Quota 100 sulla quale sembra ormai data per certa la continuazione della sperimentazione fino alla scadenza fissata per il 2021. Anche il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha reso noto che dopo la fine della sperimentazione, la misura non verrà più prorogata. Intanto, il Governo giallo-rosso si sta concentrando sulle ...