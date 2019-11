Basket - Eurolega 2019-2020 : CSKA e Real Madrid tornano alla vittoria nella 6a giornata. Si ferma ancora - invece - il Fenerbahce : Addirittura sette le partite che si sono svolte in questo venerdì di Eurolega, degna conclusione di una settimana in cui sono giocati ben due torni della competizione più prestigiosa d’Europa. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in questa 6a giornata. LA CRONACA DI ALBA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA ZENIT SAN PIETROBURGO – CSKA MOSCA 70-87 (15-26, 22-22, 22-13, 11-26) Apre il derby russo tra Zenit San Pietroburgo e CSKA Mosca, ...

Basket - Olimpia Milano DA CAPOGIRO! Barcellona demolito 83-70 - è prima in classifica in Eurolega! : E’ una di quelle notti che non si dimenticano, una di quelle imprese che restano indelebili nella mente di giocatori, staff tecnico e tifosi. L’Olimpia Milano ha battuto il Barcellona per 83-70 al termine di una partita e di un ultimo quarto memorabile (parziale 31-12). L’Armani Exchange centra la quinta vittoria consecutiva e mette fine all’imbattibilità degli spagnoli, raggiungendoli in testa alla classifica. Sergio Rodriguez ...

Basket - Olimpia Milano DA CAPOGIRO! Barcellona demolito 83-70 - è prima in classifica in Eurolega! : E’ una di quelle notte che non si dimenticano, una di quelle imprese che restano indelebili nella mente di giocatori, staff tecnico e tifosi. L’Olimpia Milano ha battuto il Barcellona per 83-70 al termine di una partita e di un ultimo quarto memorabile (parziale 31-12). L’Armani Exchange centra la quinta vittoria consecutiva e mette fine all’imbattibilità degli spagnoli, raggiungendoli in testa alla classifica. Sergio ...

LIVE Olimpia Milano-Barcellona Basket - Eurolega in DIRETTA : show al Forum - arriva la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Così Alba Berlino-Milano Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Barcellona, valido per la sesta giornata di Eurolega. E’ la sfida di più alto LIVEllo finora affrontata dalla formazione di Ettore Messina, che si trova di fronte la capolista solitaria dopo cinque partite di regular season. I blaugrana, allenati da Svetislav ...

LIVE Olimpia Milano-Barcellona Basket - Eurolega in DIRETTA : show al Forum - arriva la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Così Alba Berlino-Milano Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Barcellona, valido per la sesta giornata di Eurolega. E’ la sfida di più alto LIVEllo finora affrontata dalla formazione di Ettore Messina, che si trova di fronte la capolista solitaria dopo cinque partite di regular season. I blaugrana, allenati da ...

Olimpia Milano-Barcellona in tv oggi - Eurolega Basket : orario d’inizio e su che canale vederla : Super sfida al Forum d’Assago. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona, unica squadra ancora imbattuta di tutta la competizione. Una partita spettacolare, con la squadra di Messina reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Alba, la quarta consecutiva dopo il ko all’esordio con il Bayern Monaco. L’Armani Exchange si trova ad affrontare una corazzata con giocatori del calibro di Nikola Mirotic, Alex Abrines e Cory Higgins, per non citare ...

Olimpia Milano-Barcellona in tv oggi - Eurolega Basket : orario d’inizio e su che canale vederla : Super sfida al Forum d’Assago. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona, unica squadra ancora imbattuta di tutta la competizione. Una partita spettacolare, con la squadra di Messina reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Alba, la quarta consecutiva dopo il ko all’esordio con il Bayern Monaco. L’Armani Exchange si trova ad affrontare una corazzata con giocatori del calibro di Nikola Mirotic, Alex Abrines e Cory ...

DIRETTA Olimpia Milano-Barcellona - Live e tv Eurolega Basket : orario d’inizio - programma e streaming : Il meglio che il basket europeo possa offrire attualmente arriva al Forum d’Assago. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona, unica squadra ancora imbattuta di tutta la competizione. Una partita spettacolare, con la squadra di Messina reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Alba, la quarta consecutiva dopo il ko all’esordio con il Bayern Monaco. L’Armani Exchange si trova ad affrontare una corazzata con giocatori del calibro di Nikola ...

DIRETTA Olimpia Milano-Barcellona - Live e tv Eurolega Basket : orario d’inizio - programma e streaming : Il meglio che il basket europeo possa offrire attualmente arriva al Forum d’Assago. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona, unica squadra ancora imbattuta di tutta la competizione. Una partita spettacolare, con la squadra di Messina reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Alba, la quarta consecutiva dopo il ko all’esordio con il Bayern Monaco. L’Armani Exchange si trova ad affrontare una corazzata con giocatori del ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : vittorie agevoli per Stella Rossa e Panathinaikos : Sono solo due le partite nella serata di Eurolega ed in entrambe è stato rispettato ampiamente il fattore campo. vittorie per Stella Rossa e Panathinaikos, che hanno sconfitto rispettivamente Khimki Mosca ed Anadolu Efes. La Stella Rossa torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Un netto successo dei serbi che dominano contro il Khimki Mosca per 90-78 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo, ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : vittorie agevoli per Stella Rossa e Panathinaikos : Sono solo due le partite nella serata di Eurolega ed in entrambe è stato rispettato ampiamente il fattore campo. vittorie per Stella Rossa e Panathinaikos, che hanno sconfitto rispettivamente Khimki Mosca ed Anadolu Efes La Stella Rossa torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Un netto successo dei serbi che dominano contro il Khimki Mosca per 90-78 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in pieno ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : vittorie agevoli per Stella Rossa e Panathinaikos : Sono solo due le partite nella serata di Eurolega ed in entrambe è stato rispettato ampiamente il fattore campo. vittorie per Stella Rossa e Panathinaikos, che hanno sconfitto rispettivamente Khimki Mosca ed Anadolu Efes La Stella Rossa torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Un netto successo dei serbi che dominano contro il Khimki Mosca per 90-78 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo, ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Schio soffre ma vince contro Lione : Nella terza partita del girone B di Eurolega femminile 2019-2020 la Famila Schio ha battuto al PalaRomare l’Asvel Lione col punteggio di 69-59 salendo a due vittorie nel raggruppamento. Le campionesse d’Italia di Pierre vincent giocano in maniera molto disuguale, benissimo a tratti per poi addormentarsi e, per fortuna quando serve, risvegliarsi. Nel primo quarto, chiuso sul 17-10, arrivano anche sul 17-7 e poi sul 20-10 all’inizio del secondo, ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in ...