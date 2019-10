Texas : fulmine in stazione di servizio - esplosione genera cratere [VIDEO] : Impressionanti queste immagini che arrivano dal Texas. All'alba del 30 Ottobre un fulmine è caduto al suolo nei pressi di una stazione di servizio, nella località Forth Worth, a pochi chilometri...

Texas - sparatoria al Campus : 2 morti - killer in fuga : Sono due i morti e almeno dodici i feriti dell’ultima sparatoria avvenuta negli Stati Uniti, in Texas, a una festa nel Campus universitario di Greenville, centro a circa 70 chilometri a nord di Dallas. Secondo quanto reso noto dalla polizia a sparare sarebbe stata una sola persona. New York, sparatoria in un locale di Brooklyn: 4 morti e 3 feriti Quattro persone hanno perso la vita in una ...

Maltempo sferza Texas - tornado a Dallas : 9.48 Un tornado si è abbattuto sulla zona nord di Dallas, in Texas. Oltre 100mila le utenze rimaste senza elettricità. Molte le case e le macchine distrutte dalla violenza della tempesta. Strade bloccate dalla caduta di alberi. Per ora non si hanno notizie di vittime o feriti gravi. Caos all'Aeroporto Internazionale di Fort Worth, dove i voli sono stati bloccati.

Il poliziotto che ha sparato e ucciso una donna nera di 28 anni che si trovava a casa sua - in Texas - è stato arrestato e accusato di omicidio : Il poliziotto che sabato scorso a Fort Worth, Texas, ha sparato e ucciso una donna nera di 28 anni mentre giocava in salotto ai videogiochi con il nipote è stato arrestato e accusato di omicidio. La donna si chiamava Atatiana

Walker Texas Ranger - il reboot con Jared Padalecki verrà sviluppato da The CW : Il reboot di Walker Texas Ranger con Jared Padalecki nei panni del protagonista, verrà sviluppato per The CW Se vi mancano le repliche su Rete 4 di Walker Texas Ranger, sicuramente il reboot attualmente in lavorazione farà per voi, o quasi. Qualche settimana fa, CBS Studios aveva annunciato lo sviluppo di un reboot della serie cult degli anni novanta, dal titolo Walker, con Jared Padalecki nei panni del nuovo protagonista. La notizia di oggi è ...

Borderlands 3 : Gearbox non ha potuto accettare le condizioni di Troy Baker a causa della legge vigente in Texas : Nella giornata di ieri vi avevamo riportato una piccola intervista fatta a Troy Baker in cui spiegava perché Gearbox non l'aveva più contattato per doppiare Rhys in Borderlands 3, un personaggio apparso all'interno di Tales From The Borderlands di TellTale.Secondo quanto riportato da Baker, Gearbox non aveva intenzione di sindacalizzarsi; in questo modo il doppiatore, facente parte di un sindacato, non ha potuto accettare il lavoro per cui era ...

