Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Giuseppa Fattori, meglio conosciuta come, ha vinto la sua battaglia. Ora più nessuno la potrà sfrattaresuadidove si era trasferita nel 2016 dopo che la sua prima abitazione, sempre a San Martino di Fiastra, nel Maceratese, venne danneggiata dal sisma nel. La notizia arriva dal tribunale di Macerata: il giudice Vittoria Lupi ha assolto i tre imputati, accusati in un primo momento di abuso edilizio in merito alla costruzione dellarealizzata in breve tempoditta edile di Giuseppe Galletti per volere della famiglia su un terreno di loro proprietà. Una soluzione trovata in poco tempo, ma che aveva reso feliceche non aveva nessuna intenzione di lasciare il paese in cui aveva vissuto per tutta la vita. Il Comune, però, cercò di interrompere i lavori di costruzione dopo che la Guardia di Finanza evidenziò ...

lillyhami : RT @fattoquotidiano: Terremoto Centro Italia, nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno: assolti i tre imputati per a… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Terremoto Centro Italia, nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno: assolti i tre imputati per a… - fattoquotidiano : Terremoto Centro Italia, nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno: assolti i tre imputati pe… -