La versione Switch di Alien | Isolation in un nuovo video gameplay

Alien : Isolation - ecco tutte le novità della versione per Nintendo Switch in un video di gameplay : Attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo ad un nuovo video di gameplay dedicato ad Alien: Isolation, in arrivo sulla console ibrida Nintendo Switch.Originariamente sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, Alien: Isolation ha vinto diversi premi, ed è stato elogiato dalla critica per il suo gameplay atmosferico ricco di tensione e molto fedele ai valori produttivi dell'iconico film di 20th Century Fox, Alien. È ...

Panzer Dragoon Remake per Nintendo Switch avrà anche una versione fisica : Alla fine dell'anno scorso, Forever Entertainment aveva annunciato che avrebbe lavorato al Remake dei primi due Panzer Dragoon usciti originariamente per Sega Saturn. Di nuovo all'E3, abbiamo dato il nostro primo sguardo ad un breve filmato del Remake in arrivo su Nintendo Switch. Ora, abbiamo la conferma che otterrà un rilascio fisico.La notizia arriva direttamente dall'account ufficiale Twitter di Panzer Dragoon Remake, che ha annunciato la ...

Siamo in diretta con The Witcher 3 alla scoperta della versione Switch : Pochi si aspettavano un porting del genere ma negli ultimi anni Switch e gli sviluppatori ci stanno indubbiamente stupendo con alcuni AAA che nonostante le limitazioni tecniche riescono ad arrivare sulla console con delle versioni di buona qualità. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition riuscirà a fare lo stesso?La terza avventura dello strigo Geralt di Rivia sbarcherà su Switch nella giornata di domani e per l'occasione posSiamo ...

La versione fisica di Overwatch per Switch non includerà una cartuccia : Se avete intenzione di acquistare Overwatch per Nintendo Switch questa settimana - in arrivo domani, 15 ottobre - potreste più semplicemente prendere la vostra copia dal Nintendo eShop.Già, perché la versione fisica di Overwatch per Switch non contiene una cartuccia, ma solo un codice per il download.In realtà questo potrebbe avere anche senso. Overwatch è un gioco multiplayer solo online e il gioco è stato costantemente aggiornato negli ultimi ...

Stardew Valley : il creatore Eric Barone ora è il publisher della versione Switch : Nell'autunno del 2018, il talentuoso sviluppatore di Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone, si è impegnato a diventare unico editore del gioco nelle sue versioni per PC, PS4, PS Vita e Xbox One.Quasi un anno dopo, il creatore ha vinto i diritti per la versione di Nintendo Switch, lasciando solo i porting per mobile nelle mani dell'editore Chucklefish."Quando ho pubblicato Stardew Valley, ero un apprendista nel settore dei videogiochi", ...

Stardew Valley : il creatore Eric Barone ora è il publisher della versione per Nintendo Switch : Nell'autunno del 2018, il talentuoso sviluppatore di Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone, si è impegnato a diventare unico editore del gioco nelle sue versioni per PC, PS4, PS Vita e Xbox One.Quasi un anno dopo, il creatore ha vinto i diritti per la versione di Nintendo Switch, lasciando solo i porting per mobile nelle mani dell'editore Chucklefish."Quando ho pubblicato Stardew Valley, ero un apprendista nel settore dei videogiochi", ...

Nella versione Switch di Overwatch i Joy-Con potranno essere usati come puntatori sullo schermo : Overwatch su Nintendo Switch avrà opzioni di controllo aggiuntive e tra queste ce ne sarà una che consentirà ai giocatori di puntare i controller Joy-Con sullo schermo quasi come un puntatore laser.In una nuova intervista con Vooks, questo schema di controlli è stato confermato dal principale produttore del gioco, Wes Yanagi. Questo schema, a quanto pare, non è una semplice novità con cui giocare per alcuni minuti, poiché Yanagi conferma che uno ...

Deadly Premonition 2 in arrivo per Nintendo Switch - versione PS4 all'orizzonte? : Deadly Premonition 2 potrebbe avere anche una versione per PlayStation 4. Il gioco, come saprete, è atteso per Nintendo Switch, ma potrebbe non trattarsi di un'esclusiva assoluta.In parole povere potremmo avere a che fare con un'esclusiva temporale, per cui dopo il lancio per la console ibrida della grande N, previsto nel 2020, potrebbe esserci anche un'uscita su PS4. Come possiamo vedere, non vi sono ancora notizie ufficiali e per il momento il ...

La versione Switch di Overwatch girerà a 900p e 30 FPS : Tra circa un mese Overwatch sarà disponibile anche su Nintendo Switch e molti utenti si sono domandati come si comporterà (al livello tecnico) il gioco sull'ibrida Nintendo.Il communication manager di Blizzard Nazih Fares ha dichiarato che la compagnia limiterà la risoluzione e framerate del gioco su Switch, al fine di fornire ai giocatori un'esperienza godibile. Ovviamente sulle console concorrenti il gioco riesce senza fatica a raggiungere il ...