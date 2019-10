Astronomia | Tess scopre un pianeta “impossibile”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019), il cacciatore di nuovi mondi, ha rilevato un insolitoattorno due giganti rosse in espansione. Il nuovo studio, capitanato da un team di ricercatori dell’Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, è stato condotto analizzando le oscillazioni delle stelle HD 212771 e HD 20394, attraverso i dati dell’astrosismologia raccolti tramite il satellite. Dopo aver determinato le proprietà fisiche di entrambe le stelle – come massa, dimensione ed età – gli scienziati si sono concentrati sullo stato evolutivo di HD 203949. L’obiettivo del team – riporta Global Science – è stato quello di comprendere in che modo ilosservati sia riuscito a ‘sopravvivere’ evitando di essere ‘inghiottito’ dalla gigante rossa, dato che la stella durante la fase finale della sua evoluzione si sarebbe già espansa ben oltre la sua attuale orbita planetaria. L’analisi della ...